法國工業界近日遭受沉重一擊，擁有近百年歷史的家電大廠白朗集團（Brandt）11 日被法國法院裁定進入司法清算程序。這一宣判不僅代表這家一度被譽為「法國工業明珠」的企業將終止其經營活動，其在法國本土的 700 多名員工將面臨失業。

白朗集團的破產清算決定，否決了此前由政府大力支持、員工主導的合作制企業（SCOP）重組方案。法國經濟財政部對此表示「深感悲痛」，經濟部長萊斯屈爾和負責工業事務的代表馬丁重申，中央和地方政府此前已承諾投入超過 1700 萬歐元的公共資金以挽救集團，但最終由於「其它必要參與方不願施以援手」，導致重組方案流產。法媒普遍指出，這些必要的參與方暗指未能伸出援手的銀行界。

法院最終未採納這項重組方案，使得白朗集團無法繼續經營。根據原定的合作制企業方案，集團在奧爾良附近的聖讓德拉呂埃爾（Saint-Jean-de-la-Ruelle）和旺多姆（Vendôme）的兩家工廠中，原本預計能保留 295 個崗位。

宣判結果傳出後，工會組織深感震驚。法國職員工會 CFE-CGC 的員工代表卡朗霍沉痛表示，這對 Brandt 集團來說是一個悲傷的結局，員工們為組建合作制公司奮鬥到最後一刻，但最終仍將面臨被解僱的艱難處境。中央 - 盧瓦爾河谷大區議會主席博諾也公開表示，法院的裁決是一個可怕的消息，對法國工業造成了沉重的打擊。

白朗集團由法國企業家埃德加 · 白朗（Edgar Brandt）於 1924 年創立，在歷史上多次易手，並在 2014 年被阿爾及利亞 Cevital 集團收購。作為法國最後一家大型家電製造商，白朗集團的業務遍及 36 個國家和地區，年營業額達到 2.6 億歐元。其產品以 Brandt 和 De Dietrich 等品牌在海外代表了法國家電技術的水平。

該集團曾宣稱，其 98% 的廚用家電真正做到了「法國製造」而非僅僅是組裝，集團首席執行官埃米利（Daniele Degli Emili）曾強調：「在法國生產，這不是成本問題，而是價值問題。」

然而，近年來，白朗集團在激烈的市場競爭中陷入嚴重財務危機，自今年 10 月 1 日起進入破產重整程序。大型家電產業受制於房地產市場的低迷，導致年度銷售額下降。

同時，集團也面臨著來自中國、韓國、土耳其等外國品牌的競爭，以及「空氣炸鍋」等小型廚用電器深受年輕人青睞而造成的市場衝擊。