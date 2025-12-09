鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-09 16:10

美國福特汽車 (F-US) 與法國車廠雷諾周二 (9 日) 宣布達成戰略合作，將共同開發面向歐洲市場的小型廉價電動車，並聯合生產商用貨車，以削減成本應對激烈競爭。

福特執行長 Jim Farley 表示，共同開發將加速產品落地，為歐洲消費者提供更實惠的電動選擇。

根據協議，雙方打算推出兩款小型電動車，首款將於 2028 年在雷諾法國北部工廠投產，尺寸均小於福特在美車型，填補雙方在歐洲產品線空白，同時聯合開發雷諾和福特品牌的歐洲市場商用貨車。

新車型將基於安培平台開發，並在安培電動汽車城 (ElectriCity) 投產，兩款全新車型將由福特主導設計，與雷諾集團共同開發。

除電動車合作外，雷諾還與福特簽署了一份關於歐洲輕型商用車型合作的意向書。根據該意向書，雙方將共同探索聯合開發與生產雷諾及福特品牌旗下特定輕型商用車型的可能性。

近年，福特在歐洲乘用車市佔率大幅下滑，從 2019 年的 6.1% 降至今年前 10 月的 3.3%，此次福特與雷諾的合作旨在透過整合雷諾電動車平台與福特設計，助力福特在歐洲與福斯等傳統車廠及中國品牌競爭。

雙方周二也確認並無合併計畫，此次合作是福特與福斯現有合作的補充。今年 3 月雷諾團隊曾參觀福特底特律總部，為合作鋪墊。