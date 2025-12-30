鉅亨網新聞中心 2025-12-30 14:44

全臺交通將迎來歷史性跨越！台新銀行今 2025 年 12 月 30 日宣佈，將於 2026 年 1 月 3 日攜手臺北、新北大眾運輸體系，正式開通「信用卡感應支付」與「QR code 乘車碼」乘車。覆蓋大臺北地區、新北捷運及輕軌逾 140 個站點，支應每月約 6,000 萬人次通勤量能，並於 2026 年 7 月起開放每年約 600 萬的北捷國際旅客持信用卡搭乘，以全球主流支付規格，將臺灣推向國際友善旅遊城市的新標竿。

台新銀行作為協助此次交通產業邁向多元支付新里程的收單行。自開通日起至 2026 年 6 月 30 日試營運期間將提供「台新信用卡獨家優先體驗」，大臺北區交通族可使用台新銀行信用卡或綁定國際 Pay 感應、QR code 乘車碼掃碼搭乘捷運，完整全臺捷運多元支付最後一塊版圖，迎來智慧城市新時代，落實普惠金融。

台新銀行資深副總經理黃天麟表示：「這不僅是支付方式的增加，更是台新對『智慧城市』願景的具體實踐。我們從金融專業出發，透過從『收』到『付』的全面整合，為城市建構更具彈性、更易取得的低碳出行選擇，讓金融科技真正走進大眾日常，與城市脈動同步、接軌國際。」

此次升級，台新身為全臺第一大收單行，透過精實的金融技術，讓乘客快速完成進出站，極大化通勤效率。為加速民眾習慣數位支付轉型，台新銀行以免費搭乘活動，邀請民眾來體驗，信用卡新戶於國際 Pay（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）綁定感應乘車，享最高 10 次免費，既有客戶領券則享 5 次免費，有效將金融資源轉化為驅動社會大眾實踐的動力。

台新銀行也同步開通新支付選擇，於台新 Richart Life App 上「台新 Pay」綁定「乘車碼」可掃描搭捷運、臺鐵、高鐵等綠色運具，搭配 Richart 卡切換「Pay 著刷」享最高 3.8% 回饋。台新銀行不只是提供支付工具，更是實踐永續交通的新經濟體系。

圖說：大臺北區交通族可使用台新銀行信用卡或綁定國際 Pay 感應、QR code 乘車碼掃碼搭乘捷運

台新銀行強調，協助更多產業的數位整合是金融從業者的責任，響應政府數位轉型與永續發展政策，也是台新銀行 2025 年推出「台新銀行｜Richart」新品牌的關鍵主張，透過金融創新的力量，創造兼具國際包容性與提高生活品質的社會價值，持續成為全客群的智慧好夥伴。

謹慎理財 信用至上 | ●差別循環信用利率：一般消費及預借現金為 2.88%~15%，依電腦評等而定●循環利率之基準日為 115/1/2●預借現金手續費：預借現金金額 x3.5%+ NT 150 元