【富蘭克林美國經濟瞭望】 放眼新的一年 財政與貨幣雙刺激將帶來市場順風
在富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項經濟指標中，十一月有四個指標受先前政府關門影響而尚無數據，包含營建許可、零售銷售、薪資成長、利潤率，但其他八個指標未受影響，失業金申請、商品、卡車運輸、信用利差、貨幣供給維持在「擴張」的綠燈，ISM 新訂單、殖利率曲線維持在「謹慎」的黃燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈，整體燈號仍維持在擴張的「綠燈」，至今已連續 18 個月亮出綠燈。
富蘭克林證券投顧表示，上週公佈的 9 月 PCE 通膨、初領失業金等數據均支持降息，但如果本週聯準會決策與經濟展望未如市場預期，或其後領導層與政策方向出現變化，可能壓抑股市估值並增添市場波動，整體投資配置仍宜穩健且多元配置，建議投資人採取一股、一債、一平衡的麻花策略，美元及非美元資產並進，掌握跨年行情：(1) 核心：首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，掌握美國經濟軟著陸及聯準會降息行情。(2) 美股：首選科技、創新科技及生技股票型基金，參與 AI 及多元創新商機。(3) 非美元資產：聯準會降息預期、全球資產再平衡趨勢、新興市場加速貿易轉型及評價面便宜優勢，持續締造非美元資產機會，看好全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票首選日本股票型基金。(4) 黃金資產：黃金與傳統股債資產相關性低，建議在投資組合中納入 5%~10% 黃金股票型基金，有助分散風險並提高報酬機會。
凱利投資衰退風險儀表板：AI 裁員被誇大，新商業、新產業將創造新就業
富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞 ‧ 修茲表示，儘管 AI 確實影響了就業市場，但深入檢視就業數據後可發現 AI 的影響力遠低於一般認知，事實上，勞動力疲軟在 AI 採用率最低的產業中最明顯，這更多是與移民與貿易政策變化、人口老化、政府效率部 (DOGE) 相關的聯邦勞動力縮減有關。許多人擔憂未來幾年可能出現更大規模的 AI 裁員，這確實可能發生，但由科技進步而導致的失業是美國經濟常態，並非缺陷，2025 年諾貝爾經濟學獎便頒給對創造性破壞概念有研究貢獻的學者。
傑佛瑞 ‧ 修茲進一步認為，雖然 AI 可能比過去的科技創新更具顛覆性，但迄今的證據顯示更多是恐懼，而非事實，AI 造成的失業僅是故事的一半，另一半是「創造性破壞出現的同時也代表科技進步將刺激新型企業、新型產業湧現，進而創造新的就業機會」，過去幾年 (特別是 2025 年) 高潛力企業激增，顯示未來的一些領先企業可能已經處於起步階段。回歸市場，儘管近幾個月關於 AI 泡沫的討論很熱烈，而史坦普 500 指數高達 22.4 倍的預估本益比也引發疑慮，但邁入新的一年，財政與貨幣政策雙重順風應有助推動美國經濟與企業獲利成長，相信穩健的企業獲利與潛在獲利上修將能推動美股走高。
過去一年凱利投資衰退風險儀表板：整體燈號改善為綠燈
富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭 ‧ 包爾指出，樂觀看待 2026 年美國經濟前景，創新步伐正在加快，相信我們正處於創新驅動型經濟週期的早期階段。當前還有幾個關鍵因素將支撐美股的領先地位，如：自動化與生產力進步、刺激美國投資的親商政策、製造業回流與供應鏈多元化措施，這些趨勢正在推動美國製造業復甦，特別是在工業、能源等先進領域。
富蘭克林坦伯頓科技基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，創新將在 2026 年重塑全球經濟，AI、自動化、數位基礎設施已不再局限於科技領域，而是成為各行各業價值創造的引擎。從醫療保健、工業到金融、能源，企業不僅在採用技術，更被技術所改變，決策週期縮短，消除複雜度，資本配置效率更高，並催生出一批更精簡、更有效率、更依賴 AI 的新型企業，這是一次持久的結構性重置，而非投機週期。
