Google爭奪第一人口大國AI付費訂閱市場 在印度推出Google AI Plus計畫

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-11 10:19

印度作為全球第一人口大國，也是人工智慧（AI）付費訂閱商業模式的一片藍海市場，為了在印度建立忠誠用戶群體，各大人工智慧企業正祭出花式招數。

Google在印度推出Google AI Plus計畫。（圖：Shutterstock）

Google 周三（10 日）宣布在印度推出 Google AI Plus，這是一項可在 6 位家庭成員中共享的平價 AI 訂閱，基礎價格也僅有每月 399 盧比，甚至前半年還能享受半價優惠。

‌



印度用戶通過 Google AI Plus 可在 Gemini 應用程式中使用 Gemini 3 Pro 與 Nano Banana Pro 模型，以及影片生成、Flow 等創意工具；Google 生產力套件也將得到 Gemini AI 加持；此外，這項方案還包含 200GB 雲端儲存空間和 NotebookLM 額外訪問權限。