鉅亨網編譯段智恆 2025-12-11 02:00

根據《彭博》周三 (10 日) 援引知情人士消息報導，輝瑞 (PFE-US) 為降低營運成本，正縮減其在瑞士的人力與業務規模，預計在今年底前把當地員工數從約 300 人縮減至僅剩約 70 人。據悉，這項裁員屬於公司多年的成本削減計畫之一，並伴隨對瑞士業務職能的調整與降級。

又一大型裁員！輝瑞瑞士員工縮編至70人 主管換人亦降權(圖：REUTERS/TPG)

內部人士指出，輝瑞瑞士部門近期也出現管理層改組，本月初已任職多年、負責瑞士市場的主管 Sabine Bruckner 已由 Rea Lal 接任，但其新職務的權責縮小，顯示瑞士市場將不再扮演輝瑞的主要區域據點。Bruckner 則轉往集團內另一職位。

‌



輝瑞發言人在回覆聲明中表示，公司正進行資源「精簡與重新配置」，目的在於減少組織複雜性，但並未透露瑞士的人力裁減幅度與細節。總部位於紐約的輝瑞正尋求在疫情後重建成長動能，並推動一項規模逾 70 億美元、將持續到 2027 年的成本削減計畫。