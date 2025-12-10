機構資本重塑加密格局！Bitwise投資長斷言：四年周期失效 2026年將迎強勁牛市

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-10 17:00

近期幣圈持續震盪，周末頻現大幅回檔引發投資人焦慮，對此 Bitwise 投資長 Matt Hougan 最新受訪時說，周末流動性薄弱，加上宏觀政策發佈時點點，放大短期恐慌。當前市場事實上與年初基本持平，所謂崩盤感更多源自於歷史記憶。Hougan 並認為這種情緒波動並非長期趨勢信號。

當被問及市場熱議的比特幣四年周期理論時，Hougan 拋出顛覆性觀點稱：「這項規律基本上已失效。」他指出，歷史上支撐周期的比特幣減半的供應衝擊、高利率環境及系統性爆雷風險等三大支柱如今都已弱化。目前全球正處於降息周期，機構風險管理能力提升顯著降低了黑天鵝事件機率。

Hougan 認為，取而代之的是一股十年層級的變革力量。「過去半年，美國銀行、摩根士丹利、瑞銀等傳統金融巨頭相繼開放加密資產配置通道，撬動逾 15 兆美元潛在資金池。機構資本的穩步滲透將徹底壓倒周期性波動，成為市場主導力量。因此，2026 年絕不是下跌年，將迎來強勁牛市。」

針對鏈上數據顯示的老玩家賣壓矛盾，Hougan 也揭示一種隱蔽操作說道：「許多早期持有者透過備兌看漲選擇權策略套現收益，每年獲取 10%-20% 回報。這種將未來漲幅預售的行為雖未觸發鏈上轉賬，卻實質構成價格壓制。」

他也透露，此類結構化產品在 Bitwise 業務激增。

對於市場擔憂 Strategy 恐被迫拋售比特幣，Hougan 直言：「這是嚴重誤判，該公司持有超 600 億美元比特幣，年利息支出僅 8 億，帳面現金可涵蓋 18 個月開支，其首筆債務 2027 年才到期，除非比特幣暴跌 90%，否則絕無清倉的同時持有能力。」

此外，在與頂級金融機構的深度接觸中，Hougan 發現對方最關心比特幣的價值本源、估值邏輯及其在多元組合中的定位等三大基本問題。他以哈佛大學為例解釋道：「機構決策流程極其漫長，從 ETF 獲批到實際建倉耗時整整一年，平均需經歷 8 次會議才能推動交易。」

這種審慎態度背後蘊藏巨大潛力。Hougan 斷言：「美國銀行管理 3.5 兆美元資產，若僅配置 1% 至加密貨幣，增量就達 350 億美元，遠超當前比特幣 ETF 淨流入總量。機構採納進程將是未來數年市場最核心的驅動力。」

面對 Haseeb Qureshi(長期主義派) 與 Santi Santos(傳統估值派) 關於公鏈價值的激辯，Hougan 提出辯證觀點說：「兩人視角都正確，但各有側重。」

他認同 Haseeb 對鏈上經濟活動爆發式增長的預判：「工資結算從雙週制轉向實時支付，將引爆交易量指數級激升。」

他也提出「准上市公司」轉型路徑。Hougan 說：「定期財報揭露、季度電話會、專業投資者關係團隊已成標配。Arbitrum 將國庫作為投資組合管理的實踐值得效仿。」

至於 ICO 模式的未來，Hougan 則預測稱「在監管框架完善後，更高效的代幣發行將逐步取代傳統 IPO。」

展望 2026 年，Hougan 則描繪出清晰的未來圖景稱：「機構資金持續累積勢能，監管環境由逆風轉順風，穩定幣、RWA、鏈上金融等新敘事正在擴散。」