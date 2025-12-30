逆勢加碼！Strategy再砸逾1億美元買1229枚比特幣 12月成2025買最狂月份

鉅亨網新聞中心 2025-12-30 10:44

在比特幣年內走勢承壓、公司股價同步回落之際，由 Michael Saylor 主導的比特幣巨頭 Strategy (MSTR-US) 再度選擇逆勢加碼。根據提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，Strategy 於 12 月 22 日至 28 日期間購入 1,229 枚比特幣，總金額約 1.088 億美元，平均買入價格為每枚 88,568 美元。

（圖：REUTERS/TPG）

完成本次交易後，這家前身為 MicroStrategy 的公司，累計持有比特幣數量提升至 672,497 枚，總投入成本約 504.4 億美元，平均持倉成本為每枚 74,997 美元。文件顯示，這筆加碼使 Strategy 今年以來的比特幣投資收益率達到 23.2%。

此次購幣資金來源為公司出售自家股票。Strategy 在上述期間出售 663,450 股 MSTR 普通股，淨募集資金約 1.088 億美元，並將全數資金用於購買比特幣。交易披露前一日，Strategy 執行董事長 Michael Saylor 已於 X 平台發布「Back to Orange」的簡短貼文，市場普遍將其視為新一輪比特幣買入的預告。

值得注意的是，這次出手距離 Strategy 短暫暫停加倉僅隔一週。在截至 12 月 21 日的一週內，公司並未購入比特幣，而是將美元儲備規模提高至 21.9 億美元。不過，12 月整體仍成為 Strategy 於 2025 年最為積極的買入期之一。公司在 12 月 14 日當週斥資 9.8 億美元買入比特幣，為今年 7 月以來最大單筆交易；在 12 月 7 日當週，也曾以約 9.627 億美元購入 10,624 枚比特幣。

Strategy 持續加碼之際，比特幣整體表現依然疲弱。作為市值最大的加密資產，比特幣今年以來累計下跌近 7%。雖然近日價格一度反彈至 9 萬美元上方，短暫顯現收復年內跌幅的跡象，但隨後再度回落，盤中最低下探至約 8.7 萬美元。

從歷史走勢觀察，比特幣尚未出現連續兩年下跌的情況，這一統計規律使部分市場人士對 2026 年走勢仍抱持審慎樂觀態度，但也有觀點認為，比特幣可能已提前步入新一輪熊市循環。

與比特幣同步承壓的，還包括 Strategy 股價。根據 TradingView 數據，MSTR 股價今年以來累計下跌約 47%，自年內高點約 455 美元大幅回落，目前已跌至 160 美元下方。最新一筆比特幣購買披露後，Strategy 股價反應平淡，最新報約 158 美元，與前一週收盤價大致持平。