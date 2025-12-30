逆勢加碼！Strategy再砸逾1億美元買1229枚比特幣 12月成2025買最狂月份
鉅亨網新聞中心
在比特幣年內走勢承壓、公司股價同步回落之際，由 Michael Saylor 主導的比特幣巨頭 Strategy (MSTR-US) 再度選擇逆勢加碼。根據提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，Strategy 於 12 月 22 日至 28 日期間購入 1,229 枚比特幣，總金額約 1.088 億美元，平均買入價格為每枚 88,568 美元。
完成本次交易後，這家前身為 MicroStrategy 的公司，累計持有比特幣數量提升至 672,497 枚，總投入成本約 504.4 億美元，平均持倉成本為每枚 74,997 美元。文件顯示，這筆加碼使 Strategy 今年以來的比特幣投資收益率達到 23.2%。
此次購幣資金來源為公司出售自家股票。Strategy 在上述期間出售 663,450 股 MSTR 普通股，淨募集資金約 1.088 億美元，並將全數資金用於購買比特幣。交易披露前一日，Strategy 執行董事長 Michael Saylor 已於 X 平台發布「Back to Orange」的簡短貼文，市場普遍將其視為新一輪比特幣買入的預告。
值得注意的是，這次出手距離 Strategy 短暫暫停加倉僅隔一週。在截至 12 月 21 日的一週內，公司並未購入比特幣，而是將美元儲備規模提高至 21.9 億美元。不過，12 月整體仍成為 Strategy 於 2025 年最為積極的買入期之一。公司在 12 月 14 日當週斥資 9.8 億美元買入比特幣，為今年 7 月以來最大單筆交易；在 12 月 7 日當週，也曾以約 9.627 億美元購入 10,624 枚比特幣。
Strategy 持續加碼之際，比特幣整體表現依然疲弱。作為市值最大的加密資產，比特幣今年以來累計下跌近 7%。雖然近日價格一度反彈至 9 萬美元上方，短暫顯現收復年內跌幅的跡象，但隨後再度回落，盤中最低下探至約 8.7 萬美元。
從歷史走勢觀察，比特幣尚未出現連續兩年下跌的情況，這一統計規律使部分市場人士對 2026 年走勢仍抱持審慎樂觀態度，但也有觀點認為，比特幣可能已提前步入新一輪熊市循環。
與比特幣同步承壓的，還包括 Strategy 股價。根據 TradingView 數據，MSTR 股價今年以來累計下跌約 47%，自年內高點約 455 美元大幅回落，目前已跌至 160 美元下方。最新一筆比特幣購買披露後，Strategy 股價反應平淡，最新報約 158 美元，與前一週收盤價大致持平。
Michael Saylor 的比特幣策略再度引發市場分歧。長期看空比特幣的投資人 Peter Schiff 在 X 平台發文指出，Strategy 過去五年持續加碼比特幣，平均成本約為 7.5 萬美元，帳面收益僅約 16%，換算年化報酬率略高於 3%。他認為，若將相同資金投入其他資產，回報表現可能更具吸引力。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 小摩：Strategy若因MSCI提議遭指數剔除 恐損失近90億美元股票需求
- 說好不退縮！Strategy再閃購入近10億美元的比特幣
- 比特幣從兩周低點小幅反彈 Saylor暗示Strategy將再次購幣
- 抱現迎戰比特幣熊市！Strategy月購買量自13.4萬枚降至135枚
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇