跨界失敗！馬斯克後悔了：DOGE浪費我時間 若能重來不會加入
美國科技狂人馬斯克近日在一場播客 (Podcast) 訪談中坦言，若能重來，絕不會加入川普政府的政府效率部(DOGE)。
這位特斯拉 (TSLA-US) 與 SpaceX 創辦人在《The Katie Miller Podcast》中直言，該部門在縮減納稅人開支方面的成果「僅算小小成功」，而他本可將更多精力投入商業投資。
馬斯克描述這段經歷「近乎超現實」，並透露 DOGE 的名稱源自於網路建議。儘管認同控制政府支出的初衷，但他坦言數月努力收效甚微。 「我們略有成效，阻止了大量無謂的『殭屍支付』，僅透過嚴格執行支付規則，每年就能避免上千億美元浪費。」
他並舉例指出，這類無效支出規模可能高達 2000 億美元。
但現實與預期相去甚遠。馬斯克最初宣稱 DOGE 可節省 2 兆美元，卸任前卻將目標大幅下修至 2026 財年削減 1500 億美元。根據美國政治媒體《Politico》8 月報導，經核實的合約取消與支出削減總額僅 14 億美元。
當被問及是否願重蹈覆轍時，馬斯克沉思片刻後嘆息道：「不，我不會。」
馬斯克進一步解釋道，若專注經營企業，「那些汽車就不會被付之一炬」（暗指特斯拉車輛自燃事故）。
馬斯克的最新表態也引發輿論熱議，被視為他對官僚體系低效率運作的尖銳批判。
值得注意的是，主持人的丈夫正是白宮副幕僚長 Stephen Miller，這也讓此次訪談的背景更為特殊。
儘管馬斯克仍肯定控制政府支出的價值，但親身經歷揭示著改革理想與現實阻力之間存在著巨大鴻溝。
