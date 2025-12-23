微軟執行長被曝親自抓AI產品：每周開會、反覆問進度

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-23 07:57

微軟 (MSFT-US) 執行長納德拉近期頻繁現身內部一個由約 100 名核心技術人員組成的 Teams 會議，只要他認為 AI 產品表現不理想，便直接表達不滿。

微軟執行長被曝親自抓AI產品。（圖：Shutterstock）

根據《The Information》周一（22 日）報導，一名了解會議情況的人士透露，納德拉每周都會與這些技術人員舉行一次約一個小時的會議，反覆追問項目進展，下達具體調整要求，例如整合不同團隊在 AI 模型後訓練階段的工作方式。

幾周前納德拉還向負責消費級 Copilot 項目的工程負責人發送郵件。有微軟管理人員提到，Gemini 近期在與 Google Drive 的整合方面明顯提升，例如能夠直接總結文件夾中照片的內容。

但納德拉並不認可微軟在同類功能上的表現。他在郵件中說，「微軟將 Copilot 與 Gmail 和 Outlook 連接的功能在大多數情況下根本無法正常工作」，而且「並不聰明」。

過去幾個月裡，納德拉逐漸轉變為微軟內部最具話語權的產品負責人。9 月時他曾告知員工將下放部分管理職責，把更多時間用於推動 AI 產品開發。

在 AI 投入不斷加碼的背景下，科技巨頭執行長普遍承受巨大壓力。一方面市場競爭激烈，另一方面也存在 AI 產品收入難以覆蓋投入成本的擔憂。

一名聽過納德拉相關表態的人士稱，納德拉在微軟內部反覆強調，這是一個決定企業興衰成敗的關鍵階段。