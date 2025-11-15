沃爾瑪CEO明年2月退休 交棒同從基層做起的美國區總裁

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-11-15 03:46

沃爾瑪 (WMT-US) 周五 (14 日) 宣布，執行長 Doug McMillon 將於明年初退休，由沃爾瑪美國區總裁暨執行長 John Furner 接任，這是美國零售業近期一連串領導層變動的最新案例。

全美最大私人雇主沃爾瑪宣布執行長交棒計畫。(圖:Shutterstock)

59 歲的 McMillon 將於明年 1 月 31 日正式退休，但會繼續擔任公司顧問至 2027 年 1 月 31 日。51 歲的 Furner 將於 2 月 1 日接任執行長。

McMillon 自 2014 年 2 月擔任執行長以來，主導沃爾瑪轉型為電商巨頭。在他任內，沃爾瑪股價飆漲近 300%。

從基層做起的接班人

Furner 自 2019 年起擔任沃爾瑪美國區執行長，負責監督超過 4600 家門市和公司最大業務部門。他 1993 年以時薪員工身分加入沃爾瑪。

McMillon 和 Furner 有相似的職涯路徑。兩人都在沃爾瑪工作約 30 年，都從基層時薪員工做起，在零售巨頭內部晉升，歷經商品採購和營運職位，也都曾擔任倉儲式賣場 Sam"s Club 執行長。

沃爾瑪董事長 Greg Penner 在聲明中形容 Furner 是「引領沃爾瑪進入成長和轉型下一章的正確領導人」。他補充說：「從時薪員工開始，在我們三個營運部門擔任各種領導職務超過 30 年，John 了解我們業務的每個面向，從賣場到全球策略。」

McMillon 在聲明中表示，Furner 的好奇心和數位能力，加上對員工和文化的深刻承諾，將使他帶領沃爾瑪邁向下一個階段。

作為全美最大私人雇主，隨著 AI 興起帶來勞動力變化並可能威脅就業，沃爾瑪也受到密切關注。