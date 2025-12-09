鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-09 10:30

今年，晶片領域上演一齣又一齣造富神話，前有「易中天」牛氣沖天，中有「達穀文鏈」氣勢如虹，如今又逢「國產 GPU」打新熱潮，摩爾線程 (688795-CN) 上周五 (5 日) 在 A 股掛牌上市盛況有目共睹，首日股價強勢拉升 425%，市值躍升至近 3000 億元，單筆中簽獲利 24 萬多人民幣。

6262倍暴利炸裂！摩爾線程IPO後誕生多位百億巨富 這家天使投資機構190萬變120億（圖：Shutterstock）

造富故事的高潮是早期投資者的驚人回報，例如投資機構「沛縣乾曜」早期投入人民幣 190 萬元，在摩爾線程上市後一度對應市值約 118.98 億元，浮盈高達 6262 倍。

摩爾線程上市前，沛縣乾曜仍持有 1699.8680 萬股，持股 4.2494%，5 年時間從百萬變百億，中國版「矽谷神話」就在眼前發生。

根據公開資訊，沛縣乾曜背後共有四個股東：楊斌（32.7188%）、黃博昊（12.5%）、周啟（31.25%）跟上海諸神諮詢管理有限公司陳柏霖的 23.5312%。

《彭博資訊》周一 (8 日) 也報導指出，摩爾線程不僅創下亮眼的 IPO 表現，更直接造就了一群中國 AI 領域的新貴富豪，身為公司核心掌舵人的摩爾線程執行長張建中的身家也首度被彭博億萬富翁指數納入統計。這次 IPO 的造富效應，也折射出資本市場對中國 AI 晶片領域的高度看好。

公開資料顯示，張建中直接持股 11.06%，同時透過南京神傲等持股平台擁有間接權益，合計持股比例區間為 10.83%-12.73%，靠著摩爾線程上市後的市值表現，淨資產估值突破 43 億美元，正式躋身全球 AI 富豪梯隊。

張建中曾任職輝達全球副總裁，2020 年創辦摩爾線程，帶領團隊推出多代自主 GPU，上市後身家超 304 億元，躋身全球 AI 新貴。

除張建中外，摩爾線程的創始團隊也獲得巨額財富回報，副總經理張鈀勃身家達 17 億美元，董事周苑與副總經理王東的財富平均達到 14 億美元。