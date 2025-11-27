鉅亨網編輯林羿君 2025-11-27 17:10

儘管關於 AI 交易泡沫警告聲四起，但但美國投行 Wedbush Securities 知名科技分析師丹 · 艾夫斯（Dan Ives）堅稱，AI 股票不存在泡沫，牛市才剛剛開始。他還推薦了 10 檔值得關注的 AI 股票。

AI沒泡沫只是剛熱身！艾夫斯點名10檔核心股：真正牛市在後頭。(圖:shutterstock)

艾夫斯表示，投資人誤判了自網路誕生以來最重要的科技建設浪潮之一。他指出：「這場 AI 革命其實還非常早期。美國只有約 3% 的企業真正走上 AI 這條路，放眼全球，甚至還不到 1%。」

換句話說，雖然市場聲浪很大，但 AI 的實際採用程度，離「週期末段的泡沫化狂熱」還差得遠。

上述觀點也構成艾夫斯最新報告的核心論點。他指出，推升估值的關鍵不是投機炒作，而是企業支出、政府需求，以及晶片短缺等實質因素在背後驅動。

艾夫斯自網路泡沫時代以來便長期追蹤科技產業，他認為，把當前情況拿來與 1999 年相比，是忽略了事實。

艾夫斯最看好的標的，是他認為在 AI 經濟體系中屬於「結構性不可或缺」的公司。這些公司橫跨多個領域，包括晶片、超大規模雲端服務商（hyperscalers）、消費性裝置、資安，以及自動駕駛技術等。

微軟 (MSFT-US) ：最有可能在企業導入 AI 工具的浪潮中直接獲利。 Palantir(PLTR-US) ：政府與企業尋求 AI 解決方案時的首選軟體平台。 輝達 (NVDA-US) ：幾乎所有重大 AI 專案背後的核心晶片供應商。 超微半導體 (AMD-US) ：輝達最大的挑戰者，隨著需求爆發，市佔有望持續擴大。 特斯拉 (TSLA-US) ：未來成長動能繫於 robotaxi 與自動駕駛 AI 的發展。 蘋果 (AAPL-US) ：不論消費級 AI 演變成什麼樣態，最終都將透過蘋果的裝置與生態系普及落地。 Meta(META-US) ：早期押注 AI 的策略開始開花結果，公司正逐步摸索出有效的商業化模式。 Alphabet(GOOGL-US) （Google 母公司）：其 Gemini 模型與自研晶片，讓公司在 AI 賽局中與輝達並列領先。 CrowdStrike(CRWD-US) ：以 AI 驅動的資安服務，已成為企業愈來愈離不開的核心防線。 Palo Alto Networks(PANW-US)：運用 AI 串聯各項資安產品，這套整合模式正持續推升成長動能。

但這並不代表艾夫斯對它們看空。他仍將這些公司納入更廣義的「AI 30」投資名單中，意味著他依然看好其未來潛力。只是，在他眼中，這些企業尚未具備真正能「定義產業類別」的 AI 創新槓桿，其角色更偏向輔助支撐，而非建構 AI 生態系的核心基石。

艾夫斯預估，由 AI 驅動的資本支出到 2026 年將達 5,500 億至 6,000 億美元，而政府與企業客戶也將帶來新一波追加投資。他指出，目前在美國，真正「有實質部署 AI」的企業還不到 5%。

他強調，若要說有什麼問題，那就是投資人其實仍低估了接下來會發生的事。