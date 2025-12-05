比特幣已從高點跌26% 為何摩根大通稱未來一年可能飆至17萬美元？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-05 05:04

據《商業內幕》周四 (4 日) 報導，儘管比特幣陷入熊市，但摩根大通 (JPM-US) 認為，未來 12 個月內比特幣可能飆升至 17 萬美元。

摩根大通預測比特幣未來6到12個月可能上漲84%至17萬美元。(圖:Shutterstock)

由 Nikolaos Panigirtzoglou 領導的策略師團隊周三在給客戶的報告中指出，根據他們的比特幣與黃金比較模型，比特幣理論價格接近 17 萬美元，代表未來 6 到 12 個月有顯著上漲空間。

比特幣近幾個月因市場避險情緒、2026 年利率擔憂和 Michael Saylor 創立的比特幣資產公司 Strategy 疑慮而跌入熊市。周三交易價約 9.25 萬美元，較今年高點 12.6 萬美元跌 26%。

該行認為，比特幣未來幾年可能更像黃金交易。今年 4 月關稅疑慮引發美股賣壓時，資金就流入比特幣和其他加密貨幣。

策略師指出兩個可能影響比特幣近期價格的關鍵因素：

1. Strategy 是否繼續持有比特幣

近期市場擔心最大的比特幣企業持有者 Strategy 可能拋售比特幣。加密貨幣分析公司 Arkham Intel 估計，Strategy 11 月持有約 43.7 萬枚比特幣，低於當月稍早的 48.4 萬枚高峰。

Strategy 執行長 Phong Le 暗示，如果公司 mNAV（市值相對比特幣持有價值）跌破 1，可能出售比特幣。該指標目前在 1.1 左右。

不過摩根大通指出，Strategy 近期籌集的 14 億美元現金儲備可支應約兩年支出，不需賣幣，強制出售可能性更低。若該比率維持在 1.0 以上，市場可能放心，比特幣最糟時期可能已過。

2. MSCI 是否將 Strategy 踢出指數

MSCI 明年 1 月將決定是否將資產 50% 以上投資於數位資產的公司排除在指數之外。若實施，Strategy 將被踢出 MSCI 美國和全球指數，摩根大通估計可能引發約 28 億美元資金外流。