《動物方城市2》4D場次一票難求 中國二手平台「黃牛票」炒到幾百轉售

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-05 05:00

《瘋狂動物城 2》（Zootopia 2，台灣稱動物方城市 2）自 11 月 26 日上映以來票房火爆，登頂中國影史進口動畫電影票房榜首。燈塔專業版實時數據顯示，截至 12 月 4 日（周四）14 時 50 分，《瘋狂動物城 2》票房突破人民幣（下同）22 億元。

《動物方城市2》4D場次一票難求。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》報導，尤其是《瘋狂動物城 2》4D 場次，因為動感特效十足備受追捧。影院會根據場景變化實時釋放 20 餘種特效，例如撒哈拉廣場的熱浪、冰川鎮的寒霧、濕地沼澤的「臭氣」等。

‌



當朱迪和尼克展開街頭追捕時，座椅會通過震動、急轉和搖晃復刻警車顛簸感，密集追逐戲場景下單場觸發座椅動作超過 200 次，觀眾紛紛在社交平台分享「40 元體驗迪士尼熱力追蹤」的驚喜。

因播放 4D 效果的影院有限，購票難度也顯著增加，出現一票難求的情況。甚至在部分二手交易平台上，《瘋狂動物城 2 》4D 電影票大量被加價轉售。

目前在上海主要有 SFC 上影百聯影城（大上海 4DX 店）‌、華誼兄弟電影中心（杜比影院、4DX）‌、CGV 影城（白玉蘭廣場 IMAX 店）‌、CGV 影城（晶耀前灘杜比 ULTRA 4DX 店）‌上映 4D 場次。北京 CGV 影城也有 4D 場次。

貓眼售票平台顯示，上海晶耀前灘店 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 7 日周末 4D 場次的票 109 元起，已經全部售完。北京 CGV 奧體店 12 月 5 日的 4D 場次，票價 99 元起，仍有少量餘票。

在二手交易平台，有不少賣家在加價售賣，價格在 150 到 300 元左右不等。

據《澎湃新聞》報導，個人通過某第三方票務平台購買電影票，一次最多可購票 6 張。消費者買票後是否可以再加價轉賣給別人，CGV 影城（晶耀前灘杜比 ULTRA 4DX 店）工作人員稱這是購票者「個人行為」。