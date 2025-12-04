鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽富時(CRM-US)EPS預估上修至11.75元，預估目標價為327.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共50位分析師，對賽富時(CRM-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.36元上修至11.75元，其中最高估值11.92元，最低估值11.17元，預估目標價為327.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.92(11.66)
|14.05
|16.78
|17.76
|最低值
|11.17(11.17)
|11.37
|13.46
|17.08
|平均值
|11.59(11.38)
|12.94
|14.88
|17.33
|中位數
|11.75(11.36)
|12.91
|14.71
|17.16
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|416.24億
|468.23億
|535.11億
|558.62億
|最低值
|411.36億
|441.59億
|470.75億
|518.79億
|平均值
|413.94億
|456.85億
|501.55億
|544.18億
|中位數
|414.66億
|457.94億
|502.63億
|545.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.38
|1.48
|0.21
|4.20
|6.36
|營業收入
|212.52億
|264.92億
|313.52億
|348.57億
|378.95億
詳細資訊請看美股內頁：
賽富時(CRM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美國假期網購額年增7.7%！黑五挑戰網購星期一霸主地位
- 亞馬遜與Google聯手！推多雲端網路新服務、強化企業雲端架構可靠性
- AI沒泡沫只是剛熱身！艾夫斯點名10檔核心股：真正牛市在後頭
- Google鏈來了！AI最完整生態系 恐讓現有供應鏈全面洗牌
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇