search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽富時(CRM-US)EPS預估上修至11.75元，預估目標價為327.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共50位分析師，對賽富時(CRM-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.36元上修至11.75元，其中最高估值11.92元，最低估值11.17元，預估目標價為327.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.92(11.66)14.0516.7817.76
最低值11.17(11.17)11.3713.4617.08
平均值11.59(11.38)12.9414.8817.33
中位數11.75(11.36)12.9114.7117.16

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值416.24億468.23億535.11億558.62億
最低值411.36億441.59億470.75億518.79億
平均值413.94億456.85億501.55億544.18億
中位數414.66億457.94億502.63億545.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.381.480.214.206.36
營業收入212.52億264.92億313.52億348.57億378.95億

詳細資訊請看美股內頁：
賽富時(CRM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCRM

相關行情

台股首頁我要存股
賽富時240.475+0.74%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty