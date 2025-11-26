鉅亨網新聞中心 2025-11-26 06:00

隨著 Alphabet(GooG-US) 的市值逼近 4 兆美元，這家谷歌母公司正憑藉其在 AI 領域的高度垂直整合戰略，可能徹底顛覆現有的 AI 供應鏈版圖。

Google鏈來了！AI最完整生態系 恐讓現有供應鏈全面洗牌。(圖:shutterstock)

華爾街分析師指出，Alphabet 不僅憑藉最新的大模型 Gemini 3、AI 影像平台 Nano Banana Pro，以及即將推出的第七代張量處理單元（TPU）等產品線實現了「強勢回歸」，更因其從晶片設計、客製化網路架構到雲端平台的完整全棧能力，被視為業界整合程度最高的 AI 大廠。

Melius 分析師 Ben Reitzes 直言，Alphabet 一旦勝出，將「實際損害」多檔 AI 相關股票。他進一步警告，OpenAI 未來可能重蹈網路初期 AOL 的覆轍，即當擁有全端能力的「巨輪」成功轉向時，開發者或可直接使用谷歌能更優、成本更低的整套解決方案，使得透過 OpenAI API 獲取先進 AI 能力的需求迅速消退。

投資者正將目光從「OpenAI 鏈」轉向以谷歌為核心的強大雲端基礎設施和自研晶片生態。