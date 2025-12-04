歷史首次！蘋果iPhone 17 Pro殺入美國職業足球大聯盟賽事直播

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-04 08:43

據科技媒體《Appleinsider》周三（3 日）報導，美國職業足球大聯盟（MLS）將在邁阿密國際對陣溫哥華白帽隊的總決賽直播中正式啟用四台 iPhone 17 Pro。

蘋果iPhone 17 Pro殺入美國職業足球大聯盟賽事直播。（圖：Shutterstock）

這並非以往僅用於拍攝幕後花絮或應急替補的嘗試，而是手機首次作為正式固定機位，直接接入擁有 30 多個機位的轉播系統。

‌



此舉不僅讓蘋果 (AAPL-US) 的「Shot on iPhone」口號在激烈體育直播中成為現實，也展示了行動影像技術在畫質與穩定性上取得的巨大飛躍。

為了充分利用手機體積小巧的優勢，製作團隊制定了精細部署方案：

其中一台 iPhone 將被安置在球門後方的高處，負責捕捉禁區內關鍵畫面；

另一台位於球迷助威區，用於提供極具沉浸感的第一人稱視角（POV）；

其餘兩台則靈活捕捉球員與教練的實時反應。

每當直播畫面切換至手機信號後，螢幕上會自動浮現「Shot on iPhone」的標簽，這種處理方式巧妙地將原本屬於廣告牌的營銷元素，自然地轉化為比賽內容的一部分。

職業體育轉播通常依賴大底傳感器攝影機確保持續的高動態範圍和低光表現，手機往往因延遲高、散熱差等問題難以勝任。然而，MLS 與蘋果工程師進行了長達數月的聯合測試，重點驗證了 iPhone 17 Pro 在數千台設備聯網的複雜體育場環境下的表現。