滴滴深度融入拉美市場 數位銀行服務2,500萬當地用戶

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-04 11:48

隨著中國企業加速出海，越來越多中資公司已不滿足於只將產品與服務帶向海外市場，也在嘗試在當地社會中建立更深層次的連接。滴滴正是在這一背景下，開啟了在拉美的數位銀行探索之路。

滴滴深度融入拉美市場。（圖：中國網）

據《中國網》周三（3 日）報導，目前已有超過 2,500 萬拉美人使用滴滴的數位銀行服務，很多人是第一次擁有金融賬戶或信用卡。不需要現金，他們就能便捷應對各類支付場景，生活的便利性和安全感也隨著發生了變化。

滴滴在拉美地區開展數位銀行服務，最初是為了解決當地合作夥伴的難題。自 2018 年進入拉美市場展開出行和外賣業務以來，滴滴已服務上億拉美用戶。但部分地區高度依賴現金交易，信用支付工具不完善，導致商戶回款周期長、安全性差，這讓滴滴萌生了改善當地金融服務的想法。

在金融服務這件事上，拉美地區的難點是建立信用體系。比如在墨西哥，絕大多數中低收入群體沒有金融賬戶，沒有個人徵信紀錄，傳統銀行受限於網點成本和風控難度，服務的覆蓋群體有限。

在拉美國家，滴滴高頻地服務有出行和外賣需求的用戶，結合交易場景，積澱了獨特的個人信用評價能力，能更好地識別這一地區「信用空白人群」的真實風險狀況。

正是因為這種獨特性，滴滴陸續得到墨西哥和巴西當地監管機關認可，獲准可以在當地提供開設金融賬戶、儲蓄、支付轉賬、辦理信用卡、信貸等服務。

2020 年滴滴在巴西推出數位錢包「99 Pay」，逐步將轉賬、支付、分期付款等功能整合進 App，並成為最早把 PIX（巴西國家實時支付系統）深度嵌入司機與用戶支付路徑的平台之一。

滴滴在墨西哥的信貸產品「DiDi Préstamos」於 2021 年上線，約有七成用戶，人生中首次獲得信貸授信，是真正意義上的首貸用戶。

2022 年滴滴在墨西哥市場開始發行信用卡「DiDi Card」，年發卡量超過百萬張，躋身當地銀行業前列。