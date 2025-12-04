search icon



〈美股盤後〉小非農急凍提振市場降息預期 標普微幅收高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電

美股週三 (3 日) 收高，受私人就業數據意外轉弱影響，市場對 12 月降息的預期持續升溫，抵消了微軟因 AI 需求疑慮走弱所帶來的壓力。

cover image of news article
小非農急凍提振市場降息預期 標普微幅收高 (圖：shutterstock)

道瓊收漲 408 點，標普 500 指數微升約 0.4%，那斯達克指數小漲約 0.2%。2 年期公債殖利率跌破 3.5%。美元則創下自 9 月以來最差單日表現。


俗稱「小非農」的 ADP 報告顯示 ，美國 11 月私人部門就業人數減少 3.2 萬人，與市場原本預期小幅增加形成明顯落差；10 月就業人數則經上修後為增加 4.7 萬人。

ADP 經濟學家 Richardson 表示，企業在消費動能偏保守與整體經濟環境不確定的情況下，招募節奏顯得反覆，11 月的放緩主要來自小型企業縮手。

數據也再度凸顯美國勞動市場降溫跡象，市場對聯準會 (Fed) 本月稍後降息的押注持續攀升。

CME FedWatch 顯示，聯準會於 12 月 9 至 10 日會議降息 1 碼的機率已接近 90%。市場並將於週五關注個人消費支出 (PCE) 物價指數，以及個人所得與支出數據，以進一步研判通膨與政策動向。

加密貨幣市場方面，比特幣自本週稍早的修正中回升，重新站上 9.5 萬美元附近，帶動加密貨幣概念股表現，並提振整體市場風險偏好。

美股週三 (3 日) 主要指數表現： 

  • 美股道瓊指數上漲 408.44 點，或 0.86%，收 47,882.9 點。
  • 那斯達克指數上漲 40.417 點，或 0.17%，收 23,454.092 點。
  • S&P 500 指數上漲 20.35 點，或 0.3%，收 6,849.72 點。 
  • 費城半導體指數上漲 131.04 點，或 1.83%%，收 7,280.51 點。
  • NYSE FANG+ 指數下跌 108.30 點，或 0.65%，收 16,550.76 點。
(圖片：FINVIZ)
標普 11 大板塊中，能源、金融與工業類股領漲，科技與公用事業逆勢收低 (圖片：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍疲弱。Meta (META-US) 下跌 1.16%；蘋果 (AAPL-US) 收低 0.71%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.21%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.50%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.87%。

費半成分股漲跌互見。AMD (AMD-US) 上漲 1.10%；博通 (AVGO-US) 下跌 0.25%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.03%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.24%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.56%；美光 (MU-US) 下跌 2.23%。

台股 ADR 全數走高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.15%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.85%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.90%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.27%。

企業新聞

AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，若美國放寬限制，他無法確定中國是否會接受其 H200 晶片。輝達收低 1.03% 至每股 179.59 美元。

微軟 (MSFT-US) 走軟 2.50% 至每股 477.73 美元，儘管公司否認下調 AI 相關銷售目標的報導，但市場仍對 AI 商業化進度保持審慎態度。部分 AI 族群同步承壓。

Marvell Technology (MRVL-US) 因證實以 32.5 億美元收購半導體新創公司 Celestial AI，股價大漲 7.87%，市場看好該公司藉由光子技術強化 AI 運算與記憶體連結能力，相關營收貢獻可望自 2028 財年下半年逐步浮現。

Microchip Technology  (MCHP-US) 在上調獲利指引後，股價暴漲逾 12% 至每股 63.61 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 勁揚 4.08% 至每股 446.74 美元，市場解讀川普政府擬加快推動機器人產業發展，有利自動化相關產業受惠。

Netflix(NFLX-US) 則在傳出對華納兄弟探索公司提出收購要約的隔日，股價明顯回落，收低 4.93% 至每股 103.96 美元。

關鍵數據

  • 美國 11 月 ADP 新增就業人數報 - 3.2 萬，預期 5 千人，前值 4.7 萬人
  • 美國 9 月出口價格指數月增率報 0.0%，預期 0.1%，前值 0.1%
  • 美國 9 月進口物價指數月增率報 0.0%，預期 0.1%，前值 0.1%
  • 美國 9 月工業生產指數月增率 0.1%，預期 0.1%，前值 0.1%
  • 美國 11 月 ISM 非製造業指數 52.6，預期 52.0，前值 52.4
  • 美國 11 月服務業 PMI 終值 54.1，預期 55.0，前值 54.8
  • 美國 11 月綜合 PMI 終值 54.2，預期 54.8，前值 54.6

華爾街分析

Nationwide 市場策略師 Mark Hackett 指出，調查數據呈現偏悲觀的景象，但消費者與企業的實際行為卻講述不同的故事，這也是為何他認為週五的所得、支出與 PCE 數據重要性將遠高於各類調查。

Hackett 稱：「從基本面來看，市場仍像是典型的『逢低買進』狀態，總體背景穩健、技術面已回穩，而估值問題主要仍集中在大型科技股。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主


道瓊指數47882.900.86%
NASDAQ23454.09+0.17%
費城半導體7280.511.83%
S&P 5006849.98+0.30%
應用材料268.63+1.24%
蘋果284.15-0.71%
Alphabet公司(A)319.63+1.21%
微軟477.73-2.50%
亞馬遜232.38-0.87%
超微半導體217.6+1.10%
博通380.61-0.25%
輝達179.59-1.03%
美光科技234.16-2.23%
高通175.07+2.56%
台積電ADR295.45+1.15%
日月光投資控股15.4+0.85%
聯電 ADR7.85+0.90%
中華電41.44+0.27%
邁威爾科技100.2+7.87%
超捷國際63.61+12.2%
特斯拉446.74+4.08%
Meta平台639.6-1.16%
網飛103.96-4.93%
比特幣93721.64+2.11%

