梅西百貨上調全年財測 但擔心窮人不消費、本季獲利展望保守
鉅亨網編譯王貞懿
綜合外媒周三 (3 日) 報導，梅西百貨 (M-US) 公布上季業績優於預期，並上調全年營收目標，顯示轉型計畫開始奏效。但該公司對本季獲利展望保守，示警低收入消費者恐會看緊荷包。
梅西百貨上調全年營收目標至 215 億至 216 億美元，高於先前預估。該公司上季同店銷售成長 3.2%，創 13 季以來最高。
執行長 Tony Spring 去年接任後，聚焦投資最有潛力的店面，增加人力和行銷，並更新陳列。梅西百貨計劃在 2026 年前關閉約 150 家業績不佳的門市。
「我們在全公司範圍內做出的重大改變，正在獲得顧客認同。」Spring 說。梅西百貨引進 Rodd & Gun、Reiss 和 Prada Beauty 等更新潮的品牌，並投資員工訓練以改善購物體驗。
關稅推升部分商品價格
Spring 在受訪時表示，梅西百貨因應關稅成本已調漲部分商品價格，這對不同消費者產生不同影響。中高收入消費者仍搶購時尚商品，但許多從中國進口的基本商品漲價後，較不富裕的消費者傾向等待折扣才購買。
他表示，關稅雖然造成一些干擾和挑戰，但這並未阻止消費意願。
該公司上季關稅影響小於預期，使毛利率僅減少 50 個基點。但 Spring 表示，關稅不會消失，仍是我們 2026 年必須面對的營運課題。
旗下品牌表現強勁
梅西百貨旗下 Bloomingdale"s 上季營收大幅成長，同店銷售成長 9%。Bluemercury 營收也上揚，同店銷售成長 1.1%。這兩個品牌主打較高檔商品。
梅西百貨上季淨利 1100 萬美元，年減 61%。但剔除一次性項目後，調整後每股盈餘 9 美分，優於分析師預期虧損 11 美分。營收年減 0.6% 至 47.1 億美元，優於分析師預估的 45.5 億美元。
該公司也上調全年調整後每股盈餘預估至 2 至 2.2 美元，高於先前的 1.7 至 2.05 美元。不過，Spring 對消費者支出持謹慎態度，稱本季指引「審慎」，且該公司面臨去年同期的強勁業績比較基期。
