梅西百貨上調全年財測 但擔心窮人不消費、本季獲利展望保守

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-04 01:14

梅西百貨上季業績優於預期並上調全年目標，但本季獲利展望保守。(圖:Reuters/TPG)

梅西百貨上調全年營收目標至 215 億至 216 億美元，高於先前預估。該公司上季同店銷售成長 3.2%，創 13 季以來最高。

‌



執行長 Tony Spring 去年接任後，聚焦投資最有潛力的店面，增加人力和行銷，並更新陳列。梅西百貨計劃在 2026 年前關閉約 150 家業績不佳的門市。

「我們在全公司範圍內做出的重大改變，正在獲得顧客認同。」Spring 說。梅西百貨引進 Rodd & Gun、Reiss 和 Prada Beauty 等更新潮的品牌，並投資員工訓練以改善購物體驗。

關稅推升部分商品價格

Spring 在受訪時表示，梅西百貨因應關稅成本已調漲部分商品價格，這對不同消費者產生不同影響。中高收入消費者仍搶購時尚商品，但許多從中國進口的基本商品漲價後，較不富裕的消費者傾向等待折扣才購買。

他表示，關稅雖然造成一些干擾和挑戰，但這並未阻止消費意願。

該公司上季關稅影響小於預期，使毛利率僅減少 50 個基點。但 Spring 表示，關稅不會消失，仍是我們 2026 年必須面對的營運課題。

旗下品牌表現強勁

梅西百貨旗下 Bloomingdale"s 上季營收大幅成長，同店銷售成長 9%。Bluemercury 營收也上揚，同店銷售成長 1.1%。這兩個品牌主打較高檔商品。

梅西百貨上季淨利 1100 萬美元，年減 61%。但剔除一次性項目後，調整後每股盈餘 9 美分，優於分析師預期虧損 11 美分。營收年減 0.6% 至 47.1 億美元，優於分析師預估的 45.5 億美元。