〈財報〉家得寶下調全年財測 連三季獲利不如預期股價重挫6%

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-11-19 05:36

美國最大居家裝修零售商家得寶 (Home Depot) 周二 (18 日) 下調全年財測，連續第三季獲利不如預期。該公司預期全年調整後每股盈餘將較去年衰退約 5%，較先前預估的衰退 2% 更差。受消費者支出疲弱、颶風季平靜及房市低迷影響，股價重挫 6%，創兩年半來最大單日跌幅。

家得寶下調全年財測，連三季獲利不如預期。(圖:Reuters/TPG)

家得寶第三季同店銷售額僅成長 0.2%，遠低於分析師預估的 1.4%。該公司預期全年銷售額將成長約 3%，同店銷售額將「略為正成長」，低於 8 月預估的成長 1%。

颶風季平靜衝擊銷售

執行長 Ted Decker 表示，銷售放緩主要因素是颶風季平靜，屋頂瓦片、合板和發電機等產品需求下滑。去年同期有海倫 (Helene) 和米爾頓 (Milton) 兩場史上損失最慘重的颶風。

「即使調整颶風因素，我們仍看不到需求增加的催化劑，」Decker 告訴分析師。「經濟不確定性持續，主要源於生活成本。負擔能力、裁員、工作擔憂增加等因素，這就是為何我們看不到基本需求回升。」

財務長 Richard McPhail 告訴《CNBC》，自 2023 年中以來，屋主陷入「延遲心態」，較高利率導致房貸成本上升，延遲了屋主進行廚房改造或大型增建等專案的進程。

第三季財報細節

家得寶第三季營收較去年同期成長 2.8% 至 414 億美元，略高於分析師預估。淨利約持平於 36 億美元，低於分析師預估的 37.4 億美元。

調整後每股盈餘為 3.74 美元，低於預期的 3.84 美元。該公司將全年調整後每股盈餘預估下修至較去年衰退約 5%，較先前預估的衰退 2% 更差。

銷售趨勢在季中逐漸走弱。商品執行副總裁 Billy Bastek 表示，8 月同店銷售年增 2%，9 月成長 0.5%，10 月則年減 1.5%。

專業客戶訂單縮水

約 90% 的家得寶 DIY 客戶擁有自有住宅，該公司客戶財務狀況通常較穩定。然而，Decker 指出，專業承包商客戶的大型專案訂單正在萎縮。「不久前，你找不到專業承包商，他們的訂單都滿了。現在我們看到大型專案積壓量略有疲軟。」

儘管消費者推遲大型專案，家得寶並未看到客戶轉向更便宜產品。Bastek 表示，顧客往往選擇更創新和高階的家電、電動工具等商品。線上銷售是本季亮點，年增 11%。千美元以上的大額交易年增 2.3%。

關稅推升部分商品價格

McPhail 表示，家得寶已調高部分商品價格以因應關稅，但「價格調整幅度溫和」。不過，部分關鍵商品價格維持不變甚至降低。