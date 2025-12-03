鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-03 18:40

晶片製造商邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US) 周二 (2 日) 宣布，將以 32.5 億美元的價格收購半導體新創公司 Celestial AI。這一消息是在邁威爾發布看好下一財年的預測後傳出，幫助其股價在周三盤前交易中上漲近 10%。

Marvell盤前大漲近10% 公司收購晶片新創公司並看好明年前景(圖:shutterstock)

根據交易條款，Celestial AI 將獲得 10 億美元現金及價值 22.5 億美元的 2,720 萬股邁威爾普通股。

此次收購的戰略核心是取得 Celestial AI 在光子技術 (photonics) 方面的工作成果。由於生成式 AI 的蓬勃發展，促使晶片製造商競相設計適用於先進資料中心、速度最快且最具能源效率的設備。

邁威爾執行長 Matt Murphy 表示，Celestial AI 的技術將用於邁威爾的下一代光子相關基礎設施產品。他預計此技術將為邁威爾帶來一個新的 100 億美元市場，並豪言：「當這一切完成後，我們將在邁威爾擁有一個矽光子技術的強大力量。」

在財務展望方面，Murphy 預測下一財年總營收將達到約 100 億美元，其中資料中心營收預計將成長 25%，客製化晶片業務營收預計將成長 20%。邁威爾目前已為亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 等雲端運算巨頭，協助建構內部 AI 晶片。