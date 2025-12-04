A股新增開戶近2,500萬戶 11個月增量接近去年全年

中國 A 股前十一個月已新開近 2,500 萬戶，接近 2024 年全年 2,496 萬戶的水準，這意味著今年新增開戶數量有望超過去年。

‌



從月度對比來看，2025 年 1 月 A 股新開 157 萬戶，2 月實現近翻倍增長，3 月突破 300 萬戶，4 月因關稅摩擦市場震盪下降 37.22%，5 月受假期影響進一步回落，6 月、7 月、8 月、9 月新開戶數持續回升，10 月下降 21%，11 月增加 3%。

從開戶結構來看，前 11 個月個人投資者新開戶 2,474.67 萬戶，較一年前增長 8%，總量已接近 2024 年全年 2,492.14 萬戶的水準；機構投資者開戶增速更迅猛，同期新開 9.34 萬戶，激增 35%，已遠超 2024 年全年 7.75 萬戶的總量。