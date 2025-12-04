A股新增開戶近2,500萬戶 11個月增量接近去年全年
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國 A 股前十一個月已新開近 2,500 萬戶，接近 2024 年全年 2,496 萬戶的水準，這意味著今年新增開戶數量有望超過去年。
據《財聯社》周三（3 日）報導，最新數據顯示，11 月 A 股新開戶 238 萬戶，較 10 月增長 3%，較去年 11 月下降 12%。至此，2025 年累計新開 2,484 萬戶，較 2024 年同期增加 8%。
去年「9·24」行情之後，開戶數量屢創新高，這次 238 萬新開戶數屬於什麼水準？
從月度對比來看，2025 年 1 月 A 股新開 157 萬戶，2 月實現近翻倍增長，3 月突破 300 萬戶，4 月因關稅摩擦市場震盪下降 37.22%，5 月受假期影響進一步回落，6 月、7 月、8 月、9 月新開戶數持續回升，10 月下降 21%，11 月增加 3%。
放在 2024 年全年來看，這波開戶數量毫不遜色。238 萬戶高於去年 9 個月份：1 月（195 萬）、2 月（130 萬）、4 月（147 萬）、5 月（127 萬）、6 月（108 萬）、7 月（115 萬）、8 月（100 萬）、9 月（183 萬）、12 月（199 萬）。
從開戶結構來看，前 11 個月個人投資者新開戶 2,474.67 萬戶，較一年前增長 8%，總量已接近 2024 年全年 2,492.14 萬戶的水準；機構投資者開戶增速更迅猛，同期新開 9.34 萬戶，激增 35%，已遠超 2024 年全年 7.75 萬戶的總量。
券商對 12 月 A 股走勢及跨年行情普遍持樂觀預期，認為短期市場情緒已修復，春季躁動有望提前啟動，建議投資人備戰跨年行情。
華泰證券策略研究觀點認為，隨著 12 月美國聯準會（Fed）降息預期回升，A 股縮量反彈。從 ETF 期權隱含波動率以及資金面變化看，短期市場情緒有所修復。
華泰證券認為，12 月有望迎來基本面預期及宏觀流動性改善、政策及產業主題催化以及籌碼壓力消化先後落地，春季躁動有望提前啟動。
