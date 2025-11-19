〈陸股盤後〉三大指數漲跌互見 A股處階段性高點
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國股市三大指數周三（19 日）收盤漲跌互見，滬指盤中震盪下探，尾盤發力上揚，創業板指拉升翻紅。
滬指周三收盤漲 0.18% 報 3,946.74 點，深證成指微跌報 13,080.09 點，創業板指漲 0.25% 報 3,076.85 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.7428 兆元。
媒體、房地產、醫藥、汽車、煤炭類股走低，保險、銀行、有色族群拉升，水產、軍貿、黃金概念股活躍。
東莞證券表示，當前 A 股已處於階段性高點，獲利盤了結可能引發短期波動，A 股的主線和風格也可能出現快速輪動與切換，但市場長期震盪上行趨勢仍有望延續。
東莞證券說，配置上建議投資人延續「啞鈴型」策略，防禦端重點關注高分紅類股的「壓艙石」作用，進攻端可以適度關注相關科技族群。
