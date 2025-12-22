鉅亨網編譯鍾詠翔
Wind 的數據顯示，以股權登記日計算，中國今年以來 A 股上市公司現金分紅總額達到人民幣 2.61 兆元，創出歷史新高。
據《證券時報》周一（22 日）報導，Wind 的數據顯示，今年以來 A 股上市公司邁瑞醫療 (300760-CN) 、三七互娛 (002555-CN) 、禦銀股份 (002177-CN) 和玲瓏輪胎 (601966-CN) 的分紅次數均為三次。
自 2022 年底中共中央經濟工作會議首次將「紅利納入資本市場改革方向」以來，監管層圍繞上市公司現金分紅持續發力，政策密度和執行強度顯著增強。
申萬宏源分析師楊俊文表示，分紅政策體系已從倡導層面進入剛性落實階段，不僅提升了高股息資產的確定性，也顯著強化了高分紅策略的因子有效性與選股基礎。
回顧近期的市場行情，在無風險利率持續走低的環境下，權益資產吸引力明顯。
「頭部公司的引領示範清晰地向市場傳遞了一個積極信號——國內核心資產具備為投資者提供持續、穩定現金回報的能力，價值投資的壓艙石作用愈發凸顯。」國信證券分析師王開說。
不只是現金分紅，通過包括回購註銷、股東增持在內的多種方式，上市公司的主動作為提升自身投資價值，為市場提供了更多優質標的，也吸引市場資金積極流入。
