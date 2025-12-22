鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-22 08:43

Wind 的數據顯示，以股權登記日計算，中國今年以來 A 股上市公司現金分紅總額達到人民幣 2.61 兆元，創出歷史新高。

自 2022 年底中共中央經濟工作會議首次將「紅利納入資本市場改革方向」以來，監管層圍繞上市公司現金分紅持續發力，政策密度和執行強度顯著增強。

申萬宏源分析師楊俊文表示，分紅政策體系已從倡導層面進入剛性落實階段，不僅提升了高股息資產的確定性，也顯著強化了高分紅策略的因子有效性與選股基礎。

回顧近期的市場行情，在無風險利率持續走低的環境下，權益資產吸引力明顯。

「頭部公司的引領示範清晰地向市場傳遞了一個積極信號——國內核心資產具備為投資者提供持續、穩定現金回報的能力，價值投資的壓艙石作用愈發凸顯。」國信證券分析師王開說。