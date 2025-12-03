再下一城！新加坡CDL狂砸119億收購倫敦核心區地標假日飯店 打造跨國飯店王國
鉅亨網編譯陳韋廷
繼上周宣佈出售大阪市中心飯店後，新加坡城市發展集團 (CDL) 本周又迎來新一筆飯店交易，透過全資子公司 Copthorne Hotel Holdings，以 2.8 億英鎊 (約 119 億台幣) 價格收購倫敦肯辛頓高街假日飯店(Holiday Inn London Kensington High Street)，折合每間客房約 39.66 萬英鎊。這項交易是今年倫敦核心區域最受關注的飯店資產成交之一。
CDL 本次收購的飯店緊鄰 CDL 旗下飯店 Copthorne Tara，兩家飯店均為永久產權，在此類核心地段極為稀缺。CDL 執行主席郭令明表示，這是一項「千載難逢」的收購機會。
這間面積 6356 平方公尺、擁有 706 間客房的假日飯店位於倫敦老牌富人區肯辛頓的核心地段，步行幾分鐘便可抵達海德公園、肯辛頓宮、荷蘭公園、皇家阿爾伯特音樂廳等文化地標和景點，走路 15 分鐘亦可前往正在進行 13 億英鎊重建的 Olympia London Complex，未來將匯聚辦公、零售和大型娛樂設施，為周邊住宿市場帶來進一步需求支撐。
截至今年第三季，倫敦假日飯店維持 97% 以上的入住率，過去一年收入超過 3900 萬英鎊，並預估收益率將超過 6%。
隨著本次收購落地，CDL 已在倫敦核心區建立起橫跨多品牌的飯店組合，包括 The Biltmore Mayfair、Millennium Gloucester Hotel London、The Bailey’s Hotel London Kensington、Chelsea Harbour Hotel and Spa 及 Copthorne Tara Hotel London Kensington 等，總規模超過 3000 間客房。
CDL 旗下 Millennium Hotel London Knights bridge 也正在翻修，預計 2026 年完工。
在資本配置層面，CDL 今年已實現約 19 億新元的資產出售，改善資產負債表並推進「加速資本循環」策略，同期四宗約 17 億新元的新增投資中，三宗是收購新加坡政府土地出售地塊，以補充住宅開發儲備，而倫敦假日飯店是唯一的海外收購。
CDL 上周宣布以 140 億日元出售大阪市中心的飯店 Bespoke Hotel Osaka Shinsaibash，買方是黑石集團管理的房地產基金。
CDL 為新加坡豐隆集團旗下子公司，豐隆集團迄今業務遍及全球 28 個國家 100 個地區，擁有超過 350 家子公司及附屬公司。產業類型涵蓋住宅、辦公室、飯店、飯店式公寓、綜合發展項目及購物中心等多品類物業。CDL 致力於推動多元化策略，市場拓展橫跨中國、英國、美國、日本和澳洲，CDL 旗下千禧國敦酒店集團，在全球 20 多個國家擁有 150 多家飯店。
- 12/18帶你掌握2026市場關鍵趨勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告