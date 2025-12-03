鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-03 09:40

iPad賣不動了！蘋果Q3在陸出貨量年減14% 聯想暴增71%成增速最快品牌 華為仍是市佔王（圖：Shutterstock）

根據國際市場研究機構 Omdia 最新發布的數據，蘋果 iPad 表現不佳，今年第三季出貨量年減 14% 至 200 萬台，市佔率從去年同期的 29% 降至 23%。相較之下，聯想成長迅猛，以 71% 的年增率成為單季增速冠軍，出貨量達到 90 萬台，與小米持平，市佔率從 6% 提升至 10%。

整體來看，今年第三季中國平板電腦市場呈現「國產陣營領跑、蘋果獨自下滑」的局面。華為以 270 萬台出貨量和 31% 的市佔率穩居第一，年增率 21%，領先蘋果 8 個百分點。小米、聯想和榮耀分別出貨 90 萬台、90 萬台和 60 萬台，國產廠商合計市佔率達 77%，較去年同期成長 5 個百分點。

蘋果 iPad 下滑早有端倪，2025 財年第三、四財季 iPad 營收均表現疲軟。分析師指出，中國國產平板在 2000-3000 元 (人民幣，下同) 價位區間憑藉高刷屏、長續航等配置，以及在地化創新功能，對蘋果形成有力競爭，聯想則仰賴細分領域及價格下沉策略，透過教育平板和性價比機型贏得市場。