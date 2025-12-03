〈美股盤後〉比特幣回神升破91000美元 道瓊漲超185點
美股週二 (2 日) 收盤走高，科技股買盤回溫，投資人對聯準會即將降息的期待持續升溫，比特幣一度上漲逾 7%，重返 9 萬美元關卡，美債與美元走勢趨於穩定。
道瓊收漲 185 點，標普 500 指數微升 0.2%，那斯達克上揚 0.6%。市場信心回溫，資金重新流向科技與成長型標的。
在經歷慘重拋售後，比特幣回神突破 91,000 美元，加密貨幣市場同步反彈，帶動相關概念股走強，包括 Strategy(MSTR-US) 與 Coinbase (COIN-US) 均出現明顯漲勢，有助於緩解先前市場風險趨避情緒。
市場押注聯準會最快將在 12 月會議啟動降息循環。最新供應管理協會 (ISM) 數據顯示，美國製造業表現持續疲弱，進一步強化政策轉向預期。
利率期貨顯示，市場給予 12 月 9 日至 10 日會議降息 1 碼的機率已升至 86%。多名聯準會官員近期談話亦釋出偏鴿訊號，通膨壓力放緩與經濟數據降溫，成為市場關鍵判斷依據。
同時，聯準會未來人事布局也為市場增添不確定性。外界關注現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 明年任期屆滿後的接班安排，美國總統川普週二透露，他計劃於 2026 年初宣布下一任央行掌舵人選，而白宮國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 為潛在聯準會主席人選。
美銀 Global Research 最新報告也預期，聯準會 12 月將降息 1 碼，並於 2026 年 6 月與 7 月再度各降息一次，最終利率區間可望降至 3% 至 3.25%，主因在於政策領導層變化，而非經濟基本面轉折。
美股週二 (2 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭集體收高。Meta (META-US) 漲 0.97%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.09%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.29%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.67%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.23%。
費半成分股多收高。AMD (AMD-US) 下跌 2.06%；博通 (AVGO-US) 下跌 1.17%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.86%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 4.15%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.58%；美光 (MU-US) 跌 0.40%。
台股 ADR 普遍揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.53%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.97%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 3.32%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.63%。
企業新聞
企業財報消息帶動相關標的強勢表現。美國軟體公司 MongoDB (MDB-US) 公布優於市場預期的第三季財報並上修全年財測，股價暴漲逾 22%。
半導體族群中，Marvell Technology (MRVL-US) 收紅 1.96% 至每股 92.89 美元，週二盤後該股飆升超 9%。
Marvell 盤後公布第三季營收創新高達 20.75 億美元、年增 37%，受資料中心產品需求強勁帶動，全年營收成長可望超過 40%。
Marvell 還宣布將以 32.5 億美元收購晶片新創公司 Celestial AI，以增強其網路產品組合，預測第四季營收將超過華爾街的預期。
戴爾科技 (DELL-US) 週二走高 2.92% 至每股 135.95 美元，受到創辦人家族宣布高達 62.5 億美元慈善捐贈計畫激勵，相關資金將用於為數千萬名美國孩童設立投資帳戶，呼應美國政府推動的長期投資政策方向。
蘋果 (AAPL-US) 升高 1.09% 至每股 286.19 美元，國際數據資訊 (IDC) 最新報告指出，由於 iPhone 17 系列的強勁需求，蘋果幾乎包辦了 2025 年全球出貨成長，正邁向智慧型手機史上最亮眼的一年，但記憶體晶片供應吃緊的隱憂，可能在 2026 年迅速澆熄這股熱潮。
波音 (BA-US) 狂升超 10% 至每股 205.38 美元，公司預期 2026 年自由現金流可轉為正值，並取得美國海軍價值 1.044 億美元的軍機顯示設備維修合約，基本面與訂單消息雙雙提振市場信心。
華爾街分析
NatAlliance Securities 的 Andrew Brenner 表示，他們仍認為聯準會下週會降息，但更可能是一次偏鷹派的降息，而且不排除出現至少三張反對票。
Fundstrat Global Advisors 技術策略主管 Mark Newton 稱，他對 12 月仍持建設性看法，但未來幾週美股更可能呈現來回震盪的走勢。
Piper Sandler 董事總經理兼技術分析師 Craig Johnson 則指出，仍需要更多時間與技術面證據，才能出現「買進」訊號。
