鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-02 15:40

在 AI 技術飛速發展的當下，當矽谷科技菁英們仍在爭論通用人工智慧 (AGI) 何時會超越人類時，一場獨特的對話已在世界最古老的權力中心——梵蒂岡悄然展開。

當十字架遇上算法！谷歌專家團積極遊說梵蒂岡：AGI風險剩幾年倒數 代碼失控將是人類末日（圖：Shutterstock）

《新智元》報導，谷歌 (GOOGL-US) 前研究員 John-Clark Levin 正帶領一個被戲稱為「AI 復仇者聯盟」的團隊，試圖在科技巨頭「安撫」教會之前，向羅馬天主教教宗良十四世傳遞一個關鍵信息：人類面臨的終極審判恐並非來自神罰，而是失控的代碼。

‌



這場發生在信仰與算法之間的博弈，賭注是人類在 AGI 時代的命運，Levin 並非典型的科技工作者，現為谷歌 AI 領域遠見者 Ray Kurzweil 的研究負責人，同時也是宏觀戰略咨詢公司 Greenmantle 的 AI 高級顧問。

過去十年，Levin 曾在美國海軍戰爭學院、蘭德公司等數十家機構發表關於 AI 風險的演講，其評論文章見諸《華爾街日報》《華盛頓郵報》等知名媒體。

Levin 最擔憂的是，教廷意識到 AGI 風險的速度遠遠落後於 OpenAI、谷歌或 Meta 等科技巨頭的研發進度。「若非要等到百分之百確信了才行動，那就太晚了。那種極其嚴峻的滅頂之災，可能就在幾年之後。」

因此，Levin 低調組織一個由三十多位學者、科學家及神職人員組成的網絡，旨在制定戰略推動梵蒂岡正視 AI 的極端破壞力。

梵蒂岡在這場博弈中扮演著獨特角色。儘管領土、軍力和經濟規模微不足道，但其擁有全球 14 億天主教徒和龐大的外交文化網絡，使其成為國際事務中罕見的中立力量，尤其是現任教宗良十四世是史上首位美國籍教皇，且擁有數學學位，被認為比歷任教皇更能理解技術背後的邏輯，這為對話創造了有利條件。

然而，滲透進梵蒂岡的圈子遠比在華府遊說更具挑戰。Levin 形容在梵蒂岡摸索風向就像是在做老派偵探工作。

他說：「感覺就像是 1950 年代的私家偵探在羅馬街頭遊蕩，在冰淇淋店堵住神父，拽著他的法袍問：『好了神父，給我句實話，這兒到底是怎麼運作的？』」

除文化隔閡外，更緊迫的是時間的賽跑。Levin 擔心，若不抓緊行動，科技巨頭就會通過各種管道湧入教廷，用更溫和、更商業化的敘事「安撫」梵蒂岡。

轉機出現在「建設者 AI 論壇」上。Levin 藉機組織兩場以 AGI 為主題的周邊活動，意外爆滿的場面讓他意識到，即便在神職人員中，對末日技術的關注也被低估了。這股熱情最終為他贏得教皇接見的入場券，但梵蒂岡古老的官僚程序給了他當頭一棒，原本期待的個人交流環節因兩個接見團體被臨時合併而取消。儘管 Levin 親手遞交了關於 AGI 的信件，但按照外交禮節，信被交給教皇的秘書而非本人。

Levin 希望教廷能承認 AGI 的可能性，認真對待其風險，並像當年方濟各處理氣候變遷議題那樣啟動正式的科學咨詢。Levin 指出，教廷目前關注的是通用的 AI 倫理，而非可能失控的 AGI，這存在巨大盲區。「若不把 AGI 單獨拿出來審視，就像研究工業革命的影響時只盯著珍妮紡紗機看一樣。紡紗機固然重要，但如果你只看它，就無法理解隨後那場翻天覆地的社會巨變。」

值得注意的是，現任教宗良十四世已將 AI 視為任期核心議題。多位觀察人士透露，教宗正準備一份關於 AI 的通諭 (天主教最高級別的指導文件)，地位等同於當年良十三世應對工業革命時發布的《新事通諭》。

但 Levin 希望梵蒂岡能專門針對 AGI 開展科學咨詢，而非將其混在普通 AI 議題中，「這可不僅僅是工具的進化，這是物種級別的挑戰」。