鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-02 19:00

最新產業動向顯示，昔日以龐大人才金字塔著稱的諮詢顧問巨頭，正透過凍結畢業生薪資、縮小招募規模等舉措悄悄開啟策略轉型。

AI幹掉初級分析師！BCG麥肯錫畢業生起薪連3年凍結 專家：金字塔模型瀕崩潰（圖：Shutterstock）

英國《金融時報》周一 (1 日) 報導，AI 浪潮正以前所未有的力重塑顧問業生態，迫使麥肯錫、波士頓顧問 (BCG) 等頂級機構重新審視延續數十年的商業模式根基。

‌



自 2024 年起，包括麥肯錫、BCG 在內的重量級顧問公司連三年凍結畢業生起薪。根據學生求職輔導機構 Management Consulted 揭露，2026 年校招合約中，本科與 MBA 畢業生的薪酬將延續上年水準，大學部學生首年總薪水維持在 13.5 萬至 14 萬美元區間，MBA 則維持在 27 萬至 28.5 萬美元範圍。此薪酬停滯現象與 AI 技術滲透密切相關。

Management Consulted 營運長 Namaan Mian 分析說：「公司內部部署 AI 顯著提升人均產出效能，通過更少初級員工獲取更大價值的能力，正對薪酬體系形成下行壓力。這種變革不僅限於薪酬層面，更引發對傳統人才結構的根本性質疑。」

凍薪背後則是招募規模的系統性收縮。普華永道 (PwC，台譯資誠) 英國區負責人 Marco Amitrano 證實，今年畢業生招聘名額已遭削減，PwC 五年前設定的全球擴員 10 萬目標亦因 AI 衝擊宣告擱淺。

業內人士預估，英國主要顧問機構 2025 年畢業生招募數量恐將腰斬。不願具名的高管說：「商業環境惡化與 AI 替代預期共同作用，市場正經歷雙重擠壓。」

AI 技術的深度滲透正改寫諮詢顧問的工作範式。傳統上，由初級分析師承擔的數據處理、簡報 PPT 製作等基礎工作，正被智慧工具高效取代。

PwC 全球主席 Mohamed Kande 直言，AI 顯著提升員工生產力，並透露公司正著力招募具有工程背景的多元化人才。

Management Consulted 觀察指出，隨著業務重心向技術落地轉移，顧問公司更青睞具備中期職業經驗的專業人士。Mian 說：「讓 23 歲新人主導複雜專案愈發困難，經驗壁壘愈發凸顯。」

這場變革已延伸至企業內部營運。埃森哲近期裁員逾 1.1 萬人，重點淘汰難以適應 AI 工具的員工；AlixPartners 等機構則將內部 AI 應用能力納入合夥人考核體系。

聯合執行長 Rob Hornby 說，「向客戶解釋自身 AI 實踐，已成為新的專業資歷」，並稱這種內外兼修的轉型策略，折射出產業對科技顛覆的深度適應。

傳統「金字塔」人才結構正面臨根本質疑。該模式依賴數千名初級員工建構人才蓄水池，透過嚴苛晉升機制篩選菁英。如今，顧問界湧現出多種替代方案：「方尖碑」模型主張壓縮層級，「沙漏」結構預示著中層萎縮，而 Alvarez & Marsal 提出的「盒子模型」則強調經驗密集型團隊。

Alvarez & Marsal 歐洲負責人 Antonio Alvarez III 認為，AI 雖降低初級職位需求，但將刺激整體服務需求成長。值得注意的是，部分前「四大」合夥人正創立 AI 原生顧問公司，預言金字塔底部將隨自動化進程收縮，而頂層專業判斷價值凸顯。

目前，全球諮詢顧問業對轉型路徑尚未形成共識。麥肯錫北美區主席 Eric Kutcher 透露 2026 年校招規模將擴大 12%，堅稱「機器不可取代的人類智慧仍具核心價值」。

AlixPartners 的 Hornby 則持審慎樂觀態度，認為金字塔結構可能「適度收縮」，但伴隨 AI 管理崗位的新增需求。「歷史經驗顯示技術革命往往伴隨短期陣痛與長期收益。」