〈房產〉景氣不佳且市場買氣冷淡 外國人來台買房恐也寫新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-02 12:55

房地合一上路後，由於對外國人購屋稅制相對嚴苛，也讓交易量大減，而今年因為房市疲軟，房仲業者觀察內政部最新資料，今年至 10 月底為止，外國人取得不動產僅 723 筆，相較去年同期跌幅達 24.6%，但移轉卻增加 7.2%，其中台北市依舊以 197 筆傲視各區，新北以 151 筆緊追在後，顯見外國人購屋依舊以雙北為大宗。

景氣不佳且市場買氣冷淡 外國人來台買房恐也寫新低。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，雖然外國人購屋受貸款影響上相對小，不過在房地合一稅限制下，加上景氣不好，恐怕交易不那麼樂觀。

綜觀內政部外國人取得與移轉不動產的同期數據，同樣是 1-10 月，在 2016 年房地合一上路後寫下新低，但 2025 年迄今僅有 723 筆，除了比 2024 年同期少了 24.6% 外，也還比 2016 年少了 7.2%。但值得玩味的是移轉數量卻出現明顯增加，不僅比去年增加 7.2%，也較 2016 年多出 136.2% 之譜。

賴志昶認為，2016 年之後若有取得不動產的外國人士，因為只有 45% 與 35% 兩種稅制，因此一旦覺得狀況不佳，轉手幾乎毫無懸念，加上近期地緣政治話題頻仍，恐怕也是重要因素之一。