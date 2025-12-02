鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-02 05:00

全球債券投資者的投資傾向正發生重大轉變，他們開始將部分特定新興市場視為比許多富裕國家更安全的投資選擇，這一轉變為新興市場債券資產類別下一階段的優異表現奠定基礎。在阿拉伯聯合大公國、卡達、台灣、南韓和捷克等信用評等為 AA 級的國家及地區，這種趨勢體現得尤為明顯。

全球債市大洗牌！AA級評等新興市場債報酬率碾壓歐美 成新的資金避險天堂

今年以來，上述國家及地區無論是以美元計價或本幣計價的主權債券與企業債券，總回報率均高於評等相同的已開發國家信用債，且部分國家及地區的美元融資成本正逐漸向美國靠攏。

此外，風險趨同範圍有擴大趨勢，甚至開始涵蓋部分信用評等較低的經濟體。

新興市場債券的優異表現，一方面源於發展中國家及地區在降負債、控通膨和改善經常帳餘額方面的進展；另一方面則是 G7 國家出現前所未有的財政狀況惡化情形，未來數年的債務與產出比持續上升，「避險天堂」地位逐漸削弱。

Marlborough Investment Management 投資組合經理 James Athey 表示，若尋找財政穩健、政策正統的市場，如今會優先選擇新興市場，他已提高新興市場債券配置比例，增持了智利本幣債券、南非美元計價債券和墨西哥比索計價債券。

從年度債券收益來看，2025 年將成為新興市場自疫情前以來債券表現最強勁的一年，主權美元債市場中投資者要求的風險溢價降至 7 年新低，AA 級發行主體的利差收窄至創紀錄的 31 個基點，新興市場本幣債券平均收益率也低於美債收益率，部分國家及地區國內融資利率低於美國。

不過，新興市場仍有風險，非洲和拉丁美洲部分地區信用資質薄弱，債務困境和政治不穩定是潛在風險，且僅有少數主權經濟體有 AA 級信用評級，投資人常不加區分拋售新興市場債券，但今年新興市場債券的優異表現還得益於美元走弱、美國利率下降、債券久期較長和新增債券供給較低等因素，也重新點燃了套利交易。

此外，許多投資人投資新興市場不再僅為套利，而是因其宏觀經濟基本面向好，如發展中國家及地區整體通膨率低於已開發國家，新興市場央行平均利率比已開發國家高，經常帳盈餘而富裕國家赤字，經濟成長動能更強。

美國財政狀況堪憂，英國和法國類似，部分基金經理人正減持 G10 國家債券，買進高評等新興市場債券。

近幾個月，新興市場與美國的風險趨同出現了多個例證。南韓 10 月發行的五年期美元債券相對於美債的收益率溢價僅 17 個基點，創歷史新低，但這一結果並不意外。今年南韓債務與 GDP 比率預計為 55%，僅為七國集團平均水平的一半，且其經常帳盈餘佔比達 6%。

同樣，阿聯發行的 10 年期債券相對於美債利差僅 18 基點，創下新興市場該期限債券的最小利差紀錄，中國發行的三年期美元債券票面利率與美債完全持平，徹底消除了去年投資者要求的風險溢價。