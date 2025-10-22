search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.49元，預估目標價為16.90元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.48元上修至0.49元，其中最高估值0.64元，最低估值0.44元，預估目標價為16.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.64(0.55)0.840.990.93
最低值0.44(0.44)0.40.460.53
平均值0.5(0.49)0.650.70.76
中位數0.49(0.48)0.640.70.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值310.41億318.38億331.09億342.57億
最低值294.33億292.71億288.53億314.04億
平均值303.21億305.48億309.63億323.31億
中位數302.37億305.47億308.53億318.43億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.130.650.750.320.22
營業收入301.52億317.60億297.19億294.86億300.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

