鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.49元，預估目標價為16.90元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.48元上修至0.49元，其中最高估值0.64元，最低估值0.44元，預估目標價為16.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.64(0.55)
|0.84
|0.99
|0.93
|最低值
|0.44(0.44)
|0.4
|0.46
|0.53
|平均值
|0.5(0.49)
|0.65
|0.7
|0.76
|中位數
|0.49(0.48)
|0.64
|0.7
|0.79
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|310.41億
|318.38億
|331.09億
|342.57億
|最低值
|294.33億
|292.71億
|288.53億
|314.04億
|平均值
|303.21億
|305.48億
|309.63億
|323.31億
|中位數
|302.37億
|305.47億
|308.53億
|318.43億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.13
|0.65
|0.75
|0.32
|0.22
|營業收入
|301.52億
|317.60億
|297.19億
|294.86億
|300.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
