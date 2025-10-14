search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.49元，預估目標價為17.34元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.5元下修至0.49元，其中最高估值0.66元，最低估值0.44元，預估目標價為17.34元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.66(0.66)0.871.020.93
最低值0.44(0.45)0.40.460.53
平均值0.5(0.51)0.650.710.76
中位數0.49(0.5)0.640.70.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值317.17億320.09億331.09億342.57億
最低值294.33億292.71億288.53億314.04億
平均值304.35億306.64億310.90億324.26億
中位數305.29億305.47億308.77億323.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.130.650.750.320.22
營業收入301.52億317.60億297.19億294.86億300.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

