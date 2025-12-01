search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估下修至5.07元，預估目標價為430.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.16元下修至5.07元，其中最高估值5.75元，最低估值3.44元，預估目標價為430.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.75(5.75)8.5611.398.65
最低值3.44(3.44)57.328.65
平均值5.05(5.06)6.99.278.65
中位數5.07(5.16)7.029.48.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值203.82億291.07億385.72億422.56億
最低值187.98億233.86億259.33億280.49億
平均值198.89億253.62億315.91億371.69億
中位數199.07億252.73億310.16億380.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.63-1.63-15.740.751.59
營業收入55.87億128.14億136.04億107.71億136.73億

詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSCVNA

卡爾瓦納373.69-0.22%

