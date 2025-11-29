6,000架！全球超過一半空中巴士A320緊急召回
鉅亨網編譯鍾詠翔
歐洲航空製造商空中巴士（Airbus）周五（28 日）宣布，相當數量 A320 系列客機因飛行控制軟體易受強烈太陽輻射影響，需要緊急召回 。
據《路透社》報導，空中巴士立即召回約 6,000 架 A320 系列噴氣式飛機，此次大規模召回影響了全球超過一半的 A320 機隊，可能在美國一年中最繁忙的感恩節周末旅行引發混亂。
空中巴士向 350 多家航空公司發布召回公告時約有 3,000 架 A320 系列飛機正在空中飛行。
據《路透社》看到的航空公司召回公告，此次召回主要涉及將軟體恢復到早期版本，操作相對簡單，但問題在於飛機必須轉移到維修中心，完成修復後才能再次飛行。
提供美國飛往南美、歐洲、印度的多家航空公司周五晚表示，空中巴士召回可能會導致航班延誤或取消。
美國航空公司（American Airlines）表示，旗下 480 架 A320 飛機中約有 340 架受影響。美國航空預計大部分維修工作將於周六完成，每架飛機大約需要兩小時時間。
空中巴士表示，近期一宗飛航事件顯示，太陽閃焰（solar flares）可能會讓飛控系統運作需要的關鍵資料遭到破壞。
業界人士指出，10 月 30 日捷藍航空一架從墨西哥往美國紐澤西州的航班，突然發生高度驟降，造成數名乘客受傷，導致空中巴士決定啟動大規模召回。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇