6,000架！全球超過一半空中巴士A320緊急召回

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-29 13:05

歐洲航空製造商空中巴士（Airbus）周五（28 日）宣布，相當數量 A320 系列客機因飛行控制軟體易受強烈太陽輻射影響，需要緊急召回 。

全球超過一半空中巴士A320緊急召回。（圖：Shutterstock）

據《路透社》報導，空中巴士立即召回約 6,000 架 A320 系列噴氣式飛機，此次大規模召回影響了全球超過一半的 A320 機隊，可能在美國一年中最繁忙的感恩節周末旅行引發混亂。

空中巴士向 350 多家航空公司發布召回公告時約有 3,000 架 A320 系列飛機正在空中飛行。

據《路透社》看到的航空公司召回公告，此次召回主要涉及將軟體恢復到早期版本，操作相對簡單，但問題在於飛機必須轉移到維修中心，完成修復後才能再次飛行。

提供美國飛往南美、歐洲、印度的多家航空公司周五晚表示，空中巴士召回可能會導致航班延誤或取消。

美國航空公司（American Airlines）表示，旗下 480 架 A320 飛機中約有 340 架受影響。美國航空預計大部分維修工作將於周六完成，每架飛機大約需要兩小時時間。

空中巴士表示，近期一宗飛航事件顯示，太陽閃焰（solar flares）可能會讓飛控系統運作需要的關鍵資料遭到破壞。