鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-30 04:00

多家中山企業證實，中山佳能打印機工廠已於 11 月 21 日停產，員工臨時放假到 11 月 28 日，目前該廠正在與員工、供應商結清關係。

中山佳能印表機工廠停產，中國印表機市場競爭加劇。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周六（29 日）報導，中山佳能供應商說，中山佳能工廠停產對當地供應商影響不大，該廠員工補償方案預計晚些時候會出來，一些高層預計下周一將回去上班，處理工廠停產後續事宜。

一家中山佳能的供應商表示，中山佳能工廠 11 月中旬已放了三天假，11 月 21 日正式停產；對供應商的貨款按協議支付，沒有結束的訂單供應商可按正常時間送貨，有些專屬庫存也會幫助消化掉，目前對當地供應商影響不大。

中山佳能印表機工廠所屬的佳能（中山）辦公設備公司 11 月 24 日向全體員工發出公告，稱近年市場環境急劇變化，雷射印表機（LBP）市場持續萎縮、中國國內 LBP 品牌快速崛起，公司經營困難持續加劇，決定 11 月 21 日停止生產經營。

佳能（中山）辦公設備公司是日本佳能株式會社 2001 年 6 月在中山火炬開發區投資設立的企業，生產多品種雷射印表機，到 2022 年 4 月累計生產 1.1 億台雷射印表機，2022 年實現工業總產值人民幣近 32 億元，租用的工業廠房面積達 12.5 萬平方公尺。

企查查的數據顯示，近年中山佳能工廠的員工人數不斷減少，2022 年至 2024 年的員工人數分別為 3,372 人、1,979 人和 1,656 人。截至 2025 年 9 月底，該廠員工約 1,400 人。

IDC 的數據顯示，2025 年上半年中國 A4 雷射印表設備出貨量 317.7 萬台，較一年前下降 5%；A3 雷射印表設備出貨量 27.2 萬台，下滑 10%。

同時，中國雷射印表機市場競爭加劇，國產品牌的市佔率擴大。