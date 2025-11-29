鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至0.18元，預估目標價為47.50元

search icon



Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至0.18元，預估目標價為47.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.24元下修至0.18元，其中最高估值2.76元，最低估值-0.03元，預估目標價為47.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.76(2.76)5.218.174.82
最低值-0.03(-0.03)1.753.574.82
平均值0.74(0.83)3.845.44.82
中位數0.18(0.24)4.015.024.82

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值185.47億203.02億220.40億186.42億
最低值158.94億159.97億173.08億186.42億
平均值179.28億181.27億196.03億186.42億
中位數182.06億181.48億195.96億186.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.530.015.71-13.545.79
營業收入93.32億130.56億189.98億182.96億193.72億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


