鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至1.41元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.52元下修至1.41元，其中最高估值2.95元，最低估值0.04元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.95(2.95)5.218.174.82
最低值0.04(0.75)1.843.394.82
平均值1.58(1.73)4.075.744.82
中位數1.41(1.52)4.335.554.82

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值185.47億203.02億220.40億186.42億
最低值158.64億163.21億173.08億186.42億
平均值180.99億185.04億199.97億186.42億
中位數184.24億186.63億203.99億186.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.530.015.71-13.545.79
營業收入93.32億130.56億189.98億182.96億193.72億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSYPF

