鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至1.41元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.52元下修至1.41元，其中最高估值2.95元，最低估值0.04元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.95(2.95)
|5.21
|8.17
|4.82
|最低值
|0.04(0.75)
|1.84
|3.39
|4.82
|平均值
|1.58(1.73)
|4.07
|5.74
|4.82
|中位數
|1.41(1.52)
|4.33
|5.55
|4.82
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|185.47億
|203.02億
|220.40億
|186.42億
|最低值
|158.64億
|163.21億
|173.08億
|186.42億
|平均值
|180.99億
|185.04億
|199.97億
|186.42億
|中位數
|184.24億
|186.63億
|203.99億
|186.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.53
|0.01
|5.71
|-13.54
|5.79
|營業收入
|93.32億
|130.56億
|189.98億
|182.96億
|193.72億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
