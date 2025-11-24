鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至0.88元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.18元下修至0.88元，其中最高估值2.76元，最低估值0.04元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.76(2.76)
|5.21
|8.17
|4.82
|最低值
|0.04(0.04)
|1.84
|3.57
|4.82
|平均值
|1.1(1.27)
|3.97
|5.67
|4.82
|中位數
|0.88(1.18)
|4.23
|5.31
|4.82
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|185.47億
|203.02億
|220.40億
|186.42億
|最低值
|158.94億
|163.21億
|173.08億
|186.42億
|平均值
|180.12億
|183.76億
|197.13億
|186.42億
|中位數
|182.31億
|182.15億
|199.82億
|186.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.53
|0.01
|5.71
|-13.54
|5.79
|營業收入
|93.32億
|130.56億
|189.98億
|182.96億
|193.72億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
