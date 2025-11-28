search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至-0.14元，預估目標價為41.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.15元上修至-0.14元，其中最高估值0.12元，最低估值-0.65元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.12(-0.03)0.40.69-0.17
最低值-0.65(-0.65)-0.66-0.86-0.17
平均值-0.24(-0.32)-0.22-0.24-0.17
中位數-0.14(-0.15)-0.29-0.21-0.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值55.08億58.97億61.68億64.85億
最低值53.37億53.59億53.80億55.27億
平均值54.07億55.75億58.14億61.43億
中位數53.87億55.38億58.25億64.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-1.41-0.51-0.73-3.70
營業收入37.02億49.28億53.42億53.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


