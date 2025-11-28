search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估上修至1.04元，預估目標價為11.02元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.99元上修至1.04元，其中最高估值1.32元，最低估值0.6元，預估目標價為11.02元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.32(1.32)1.471.571.59
最低值0.6(0.6)0.811.041.16
平均值0.99(0.97)1.091.291.35
中位數1.04(0.99)1.041.241.26

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值487.41億498.64億508.85億512.04億
最低值461.99億471.86億478.05億484.63億
平均值470.79億482.46億493.33億501.17億
中位數469.86億480.96億496.41億506.84億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.040.844.450.46-0.02
營業收入510.49億529.36億475.32億398.09億402.03億

詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSVOD

