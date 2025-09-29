鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.2元，預估目標價為48.00元

search icon



Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.2元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.18元下修至-0.2元，其中最高估值-0.13元，最低估值-0.32元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.13(0.12)0.050.290
最低值-0.32(-0.32)-0.36-0.210
平均值-0.2(-0.15)-0.150.020
中位數-0.2(-0.18)-0.2-0.020

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值55.38億58.23億61.57億65.67億
最低值53.37億54.64億56.59億63.02億
平均值54.15億56.33億58.86億64.35億
中位數54.03億56.22億58.11億64.35億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-1.41-0.51-0.73-3.70
營業收入37.02億49.28億53.42億53.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSLINE

