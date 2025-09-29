鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.2元，預估目標價為48.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.18元下修至-0.2元，其中最高估值-0.13元，最低估值-0.32元，預估目標價為48.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.13(0.12)
|0.05
|0.29
|0
|最低值
|-0.32(-0.32)
|-0.36
|-0.21
|0
|平均值
|-0.2(-0.15)
|-0.15
|0.02
|0
|中位數
|-0.2(-0.18)
|-0.2
|-0.02
|0
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|55.38億
|58.23億
|61.57億
|65.67億
|最低值
|53.37億
|54.64億
|56.59億
|63.02億
|平均值
|54.15億
|56.33億
|58.86億
|64.35億
|中位數
|54.03億
|56.22億
|58.11億
|64.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.41
|-0.51
|-0.73
|-3.70
|營業收入
|37.02億
|49.28億
|53.42億
|53.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 降息綠燈亮起，該配置哪類資產？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至-0.15元，預估目標價為48.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.LINE-US的目標價調降至48元，幅度約4%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.18元，預估目標價為50.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.13元，預估目標價為50.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇