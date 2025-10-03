鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至-0.15元，預估目標價為47.50元
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.2元上修至-0.15元，其中最高估值-0.03元，最低估值-0.32元，預估目標價為47.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.03(-0.13)
|0.11
|0.29
|-0.17
|最低值
|-0.32(-0.32)
|-0.36
|-0.21
|-0.17
|平均值
|-0.17(-0.2)
|-0.15
|-0.03
|-0.17
|中位數
|-0.15(-0.2)
|-0.24
|-0.18
|-0.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|55.38億
|58.23億
|61.57億
|64.85億
|最低值
|53.37億
|54.64億
|56.59億
|63.02億
|平均值
|54.15億
|56.26億
|58.76億
|63.94億
|中位數
|54.03億
|56.07億
|58.11億
|63.94億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.41
|-0.51
|-0.73
|-3.70
|營業收入
|37.02億
|49.28億
|53.42億
|53.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
