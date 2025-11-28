鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-28 17:30

未來，AI 帶來的究竟是 GDP 奇蹟，還是社會秩序的解體？這項疑問如同烏雲般籠罩在當今社會的上空。

10萬裁員只是開始！「AI教父」辛頓：AI將引發社會完全解體 人類對AGI來臨毫無準備（圖：Shutterstock）

「AI 教父」辛頓 (Geoffrey Hinton) 上周直言，科技億萬富翁真心實意押注 AI 取代大量人力，此舉將導致社會完全解體，這一觀點猶如一顆重磅炸彈，引發廣泛的關注和深刻的思考。

最近，來自亞馬遜的匿名人士抗議道，當前這代 AI 幾乎成了像亞馬遜這類科技巨頭沉迷的毒品，以 AI 為藉口裁員並將節省的資金投入無人付費的 AI 資料中心。1000 多位亞馬遜員工在聯名信中指出，這種不計代價的 AI 開發模式可能貽害無窮。

亞馬遜上月一口氣裁掉 3 萬人，一幅末日景象正在浮現，從實驗室裡的擔憂已蔓延到辦公室、倉庫和資料中心。根據 Challenger 跟 Gray&Christmas 等再就業顧問公司數據，美國企業上月共宣布裁員 15 萬 3074 人，創 20 多年新高。

另據 Crunchbase 和 layoffs.fyi 統計，光是今年，英特爾、微軟、Verizon、亞馬遜等大公司就宣布合計裁減超過 70000 個職缺。

外媒以「layoffs are piling up」（裁員堆積如山）來形容這波企業裁員潮，裁員不再是個別事件，而是一個時代現象，而裁員「海嘯」背後的理由也高度一致：「給 AI 讓路」。

辛頓上周與 82 歲民主黨參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 就 AI 對就業的威脅，進行長達一小時的公開對話，期間辛頓詳述了 AI 將以最糟糕方式徹底顛覆社會的種種預測，再次狠狠敲響了警鐘。

辛頓分享了 7 大觀點，包括 AI 可能取代而非僅僅重塑工作，富人愈富且不為工人失眠，AI 學習速度比人類快並可能很快超越人類等等。此前，他也曾示警稱人類被 AI 消滅並非「不可想像」，且距離實現「通用人工智慧」(AGI) 並沒有那麼遙遠。

辛頓將 AI 演化比喻為青蛙腦與人類大腦之間的差距，像 G​​PT-5 這類大語言模型 (LLM) 所知道的知識已經遠遠超過任何個人。

當談到未來十年的 AI 前景時，辛頓以「霧中駕駛」比喻，指出 AI 將越來越聰明，最終可能超越人類，而這個過程正以指數級速度推進。當前大型 AI 系統雖在連結數量上不如人腦，但在知識廣度上遠超人類，能在大多數任務中勝任「次級專家」的角色，未來 AI 推理與行動能力將持續增強，而社會尚未找到與這種新智能共處的方式。

在如此多負面預期之中，辛頓也指出 AI 擁有巨大的正向潛力，可以顯著改善醫療、教育、氣候預測、資源分配等核心公共服務。

然而，桑德斯一針見血地指出，這些潛力是否兌現，取決於誰掌控 AI。

馬斯克上月稱 AI 將「以更快的速度」取代案頭工作，Anthropic 的 Dario Amodei 警告未來五年內 AI 可能淘汰一半的初級白領崗位，讓失業率飆升。

業界一直試圖用 AI 智能體取代人工，但現實中這些嘗試往往失敗，但 AI 帶來的就業寒冬已在眼前。亞馬遜的裁員模式是一套熟悉的「否認 - 部署」劇本，受影響最嚴重的是中級程式設計師。

英國國家教育研究基金會也警告，到 2035 年，AI 和自動化恐取代英國多達 300 萬個低技能職位，麻省理工學院 (MIT) 研究也發現 AI 已能取代 11.7% 的美國勞動力。