10萬裁員只是開始！「AI教父」辛頓：AI將引發社會完全解體 人類對AGI來臨毫無準備

鉅亨網編譯陳韋廷

未來，AI 帶來的究竟是 GDP 奇蹟，還是社會秩序的解體？這項疑問如同烏雲般籠罩在當今社會的上空。

cover image of news article
10萬裁員只是開始！「AI教父」辛頓：AI將引發社會完全解體 人類對AGI來臨毫無準備（圖：Shutterstock）

「AI 教父」辛頓 (Geoffrey Hinton) 上周直言，科技億萬富翁真心實意押注 AI 取代大量人力，此舉將導致社會完全解體，這一觀點猶如一顆重磅炸彈，引發廣泛的關注和深刻的思考。


最近，來自亞馬遜的匿名人士抗議道，當前這代 AI 幾乎成了像亞馬遜這類科技巨頭沉迷的毒品，以 AI 為藉口裁員並將節省的資金投入無人付費的 AI 資料中心。1000 多位亞馬遜員工在聯名信中指出，這種不計代價的 AI 開發模式可能貽害無窮。

亞馬遜上月一口氣裁掉 3 萬人，一幅末日景象正在浮現，從實驗室裡的擔憂已蔓延到辦公室、倉庫和資料中心。根據 Challenger 跟 Gray&Christmas 等再就業顧問公司數據，美國企業上月共宣布裁員 15 萬 3074 人，創 20 多年新高。

另據 Crunchbase 和 layoffs.fyi 統計，光是今年，英特爾、微軟、Verizon、亞馬遜等大公司就宣布合計裁減超過 70000 個職缺。

外媒以「layoffs are piling up」（裁員堆積如山）來形容這波企業裁員潮，裁員不再是個別事件，而是一個時代現象，而裁員「海嘯」背後的理由也高度一致：「給 AI 讓路」。

辛頓上周與 82 歲民主黨參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 就 AI 對就業的威脅，進行長達一小時的公開對話，期間辛頓詳述了 AI 將以最糟糕方式徹底顛覆社會的種種預測，再次狠狠敲響了警鐘。

辛頓分享了 7 大觀點，包括 AI 可能取代而非僅僅重塑工作，富人愈富且不為工人失眠，AI 學習速度比人類快並可能很快超越人類等等。此前，他也曾示警稱人類被 AI 消滅並非「不可想像」，且距離實現「通用人工智慧」(AGI) 並沒有那麼遙遠。

辛頓將 AI 演化比喻為青蛙腦與人類大腦之間的差距，像 G​​PT-5 這類大語言模型 (LLM) 所知道的知識已經遠遠超過任何個人。

當談到未來十年的 AI 前景時，辛頓以「霧中駕駛」比喻，指出 AI 將越來越聰明，最終可能超越人類，而這個過程正以指數級速度推進。當前大型 AI 系統雖在連結數量上不如人腦，但在知識廣度上遠超人類，能在大多數任務中勝任「次級專家」的角色，未來 AI 推理與行動能力將持續增強，而社會尚未找到與這種新智能共處的方式。

在如此多負面預期之中，辛頓也指出 AI 擁有巨大的正向潛力，可以顯著改善醫療、教育、氣候預測、資源分配等核心公共服務。

然而，桑德斯一針見血地指出，這些潛力是否兌現，取決於誰掌控 AI。

馬斯克上月稱 AI 將「以更快的速度」取代案頭工作，Anthropic 的 Dario Amodei 警告未來五年內 AI 可能淘汰一半的初級白領崗位，讓失業率飆升。

業界一直試圖用 AI 智能體取代人工，但現實中這些嘗試往往失敗，但 AI 帶來的就業寒冬已在眼前。亞馬遜的裁員模式是一套熟悉的「否認 - 部署」劇本，受影響最嚴重的是中級程式設計師。

英國國家教育研究基金會也警告，到 2035 年，AI 和自動化恐取代英國多達 300 萬個低技能職位，麻省理工學院 (MIT) 研究也發現 AI 已能取代 11.7% 的美國勞動力。

亞馬遜請願者認為自己必須努力對抗 AI 發展可能帶來的危害，並呼籲亞馬遜建立「道德人工智慧工作小組」。這次請願活動並非個例，世界各地的許多組織都試圖倡導放緩 AI 發展，但在 AI 競賽不斷加碼的大背景下，這些運動收效甚微，各公司仍在繼續迅速發布新的、功能日益強大的 AI 模型。


