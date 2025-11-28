鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-28 15:00

俄羅斯總統普丁周四 (27 日) 在結束對吉爾吉斯國事訪問後說，俄國總體上認為美國提出的「烏克蘭問題清單」可作為未來協議的基礎，但未說明清單是指美國就結束俄烏衝突提出的 28 點計畫，還是美烏雙方上周日 (23 日) 在瑞士會談後修改的 19 點版本。

俄烏和談現積極信號？普丁：美28點和平計畫可當未來協議基礎 美特使下周訪俄磋商（圖：Shutterstock）

普丁在記者會上表示，美烏日內瓦會談後，美國決定將這項「和平計畫」的 28 點內容拆分為四個部分。現在必須將所有提議轉化為外交語言，並就具體議題展開認真磋商。俄國希望與烏克蘭就領土等問題達成協議，且需要解決方案得到國際承認。

普丁也說，美國總統川普將派特使 Steve Witkoff 訪俄，預計美方談判代表將於下周稍早抵達莫斯科，俄國已準備好進行「認真的討論」。川普周二 (25 日) 宣布，將派遣美國中東問題特使威特科夫前往莫斯科與普丁會面，以期敲定和平協議。

普丁還強調，俄國需要國際社會承認自己的新領土， 而非烏克蘭的承認。「我們需要這些決定得到主要國際參與者的承認。這很重要，因為決定得到承認，特定領土處於俄羅斯主權之下是一回事，一旦遭受攻擊，這將被視作對俄羅斯的侵略，俄國將採取一切相應反制措施，否則這僅會被視為收復烏克蘭合法領土的行動。這是完全不同的。」

他並指出，關於美國承認克里米亞和頓巴斯的問題，應成​​為與美方談判的議題。

《美國有線電視新聞網》(CNN) 認為，到目前為止，基輔與莫斯科的立場始終不可調和，有三大關鍵分歧恐將直接決定和平談判的成敗，分別為：是否要求烏克蘭放棄頓巴斯地區的關鍵領土、是否將烏克蘭軍隊規模限制在 60 萬人，以及是否要求烏克蘭放棄加入北約。

還有美媒分析指出，事態複雜性可能超乎想像，連川普自己似乎也在「後退」。川普周二在美國總統專機「空軍一號」上對記者表示，他並未給任何一方設定達成協議的期限。

歐洲《現代外交》網站指出，川普放棄了先前拋出的最後期限，顯示在衝突關鍵階段美國對烏克蘭政策的不確定性日益上升。