SK海力士連三季領跑全球DRAM市場 Q3銷售達403億美元
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
根據市場追蹤機構 Omdia 周五 (28 日) 公布數據，SK 海力士在 2025 年第三季的全球動態隨機存取記憶體 (DRAM) 市場中位居銷售額榜首，這已是這家公司連續第三季保持市場第一王座。
數據顯示，SK 海力士在第三季的全球 DRAM 市場銷售額中，市占為 34.1%。儘管相較於前一季，其市占率略為下降了 5.3 個百分點，但仍維持首位。
與此同時，其主要競爭對手三星電子的市占率在同期則小幅上升了 0.5 個百分點，達到 33.7%。這使得三星電子與 SK 海力士之間的市占率差距有所縮小。總部位於美國的美光科技 (MU-US) 則以 25.8% 的市占率，位居第三。
Omdia 研究人員進一步說明，由於 DRAM 價格上漲的緣故，第三季全球 DRAM 的銷售額總計達到 403 億美元，這一總額較前一季大幅增長 30%。
SK 海力士在今年第一季，首次在全球 DRAM 領域超越三星，奪得市占率首位。
