〈陸股盤後〉滬指量縮震盪走漲連二日收紅 但月線連六紅止步

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-28 16:30

中國股市三大指數周五 (28 日) 開低走高，終場齊步收漲，上證指數(SSEC) 連續第 2 個交易日走升，但 11 月累計下跌 1.67%，終止月線連六漲。

〈陸股盤後〉滬指量縮震盪連二日走漲 但月線連六紅止步（圖：Shutterstock）

滬指周五收漲 0.34% 至 3888.6 點，深證成指 (SZI) 收紅 0.85% 至 12984.08 點，創業板指數收高 0.7% 至 3052.59 點，滬深兩市成交額人民幣 1.59 兆元，較上一交易日減少 1257 億元。

大盤方面，福建類股持續走強，平潭發展、漳州發展、福建水泥等多股漲停，商業航太族群走強，乾照光電、航太發展等多股漲停，零售類股持續活躍，茂業商業、海欣食品等漲停。此外，海南自貿概念族群、鋰礦、通用機械、半導體等類股漲幅亦居前。

下跌族群方面，醫藥類股調整，眾生藥業跌停，銀行、石油、保險、煤炭等族群跌幅居前，郵儲銀行、中國銀行、交通銀行、新大洲 A、陝西煤業、中煤能源等跌逾 1%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 4122 檔股票上漲，1187 檔下跌，平盤 139 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 98 檔股票漲幅在 9% 以上，8 檔股票跌幅在 9% 以上。

財信證券認為，在風格層面上，今日市場主要以小型股帶動，前一交易日主要以大容量趨勢股票帶動，反映出本輪反彈過程中，盤面特徵仍是以高低切換下的輪動為主。短期內，繼續等待放量長紅或其他明確回暖訊號出現，預計 12 月中左右，隨著機構資金重新佈置 2026 年方向、聯準會 (Fed) 降息上路，屆時 A 股將迎來新一輪做多機會。

東吳證券認為，從資金面上來看，近期流動性受 Fed 降息預期的反覆變化，因此近期要控制好部位，若成交量不能有效放大，則要謹防反彈後仍有再度回檔的走勢。

東莞證券表示，今年 A 股在震盪中逐步修復，整體趨勢已明顯轉暖，市場信心持續回升，技術形態保持強勢，但連續多月反彈後，尤其是滬指在 4000 點之後，短線獲利壓力有所加大，必須注意技術層面的反覆波動，但中期來看，「十五五」計畫政策指引、資本市場政策演繹、利率下行背景下的資產配置、資金面動向等均對市場構成積極影響。