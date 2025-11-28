search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

DRAM供應緊縮衝擊大！傳輝達停止向GPU板卡合作夥伴提供顯示記憶體

鉅亨網編譯陳韋廷

最新消息指出，由於 DRAM 記憶體晶片供應緊缺、價格持續上漲，美國 AI 晶片巨頭輝達已停止向 GPU 板卡合作夥伴出售 GPU 捆綁的顯示卡記憶體，合作夥伴必須自行採購所需顯示卡記憶體來生產顯示卡。

cover image of news article
DRAM供應緊縮衝擊大！傳輝達停止向GPU板卡合作夥伴提供顯示記憶體（圖：Shutterstock）

輝達本身不生產顯示卡，主要向三星、SK 海力士和美光採購，此前提供顯示卡記憶體跟 GPU 捆綁銷售可幫合作夥件降低成本，如今叫停捆綁，意味著 DRAM 短缺情況已經失控。


大型 GPU 板卡廠商有自行採購 GDDR 進行整合的經驗與人脈，能遵循輝達規範並維持顯示卡記憶體與參考設計一致，但他們面臨能否拿到足夠的量且獲得價格優勢的挑戰，否則成本將大幅上漲，而中小型 GPU 板卡廠商受到的影響可能更大。

值得注意的是，由於記憶體供應短缺和漲價，顯示卡巨頭輝達和超微都考慮暫停生產入門及部分中階顯示卡，優先將手上的 DRAM 用於高階顯示卡產品，以降低成本壓力並提升獲利。

此外，市場也傳出超微半導體已向合作夥伴發布通知，宣布將對顯示卡價格漲價 10% 以上，這一系列措施反映出目前 DRAM 市場的嚴峻情勢，顯示卡市場正面臨成本上升、產品供應結構調整等諸多挑戰，未來市場走向值得持續關注。


文章標籤

輝達顯示卡記憶體DRAMVRAM超微供應緊縮

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6899.462.76%
NASDAQ23214.69+0.82%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty