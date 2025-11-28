DRAM供應緊縮衝擊大！傳輝達停止向GPU板卡合作夥伴提供顯示記憶體
鉅亨網編譯陳韋廷
最新消息指出，由於 DRAM 記憶體晶片供應緊缺、價格持續上漲，美國 AI 晶片巨頭輝達已停止向 GPU 板卡合作夥伴出售 GPU 捆綁的顯示卡記憶體，合作夥伴必須自行採購所需顯示卡記憶體來生產顯示卡。
輝達本身不生產顯示卡，主要向三星、SK 海力士和美光採購，此前提供顯示卡記憶體跟 GPU 捆綁銷售可幫合作夥件降低成本，如今叫停捆綁，意味著 DRAM 短缺情況已經失控。
大型 GPU 板卡廠商有自行採購 GDDR 進行整合的經驗與人脈，能遵循輝達規範並維持顯示卡記憶體與參考設計一致，但他們面臨能否拿到足夠的量且獲得價格優勢的挑戰，否則成本將大幅上漲，而中小型 GPU 板卡廠商受到的影響可能更大。
值得注意的是，由於記憶體供應短缺和漲價，顯示卡巨頭輝達和超微都考慮暫停生產入門及部分中階顯示卡，優先將手上的 DRAM 用於高階顯示卡產品，以降低成本壓力並提升獲利。
此外，市場也傳出超微半導體已向合作夥伴發布通知，宣布將對顯示卡價格漲價 10% 以上，這一系列措施反映出目前 DRAM 市場的嚴峻情勢，顯示卡市場正面臨成本上升、產品供應結構調整等諸多挑戰，未來市場走向值得持續關注。
